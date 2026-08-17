За последние несколько лет через мои руки прошла не одна механическая клавиатура – от бюджетных моделей до дорогих кастомных решений. Большинство из них отличались деталями: одни предлагали интересные переключатели, другие – лучшую шумоизоляцию или более качественные кейкапы. Но в целом принцип работы оставался неизменным.

Именно поэтому Logitech G512 X сразу вызывает интерес. Это одно из тех устройств, которые не просто пытаются быть быстрее или красивее конкурентов, а предлагают совершенно иной подход к взаимодействию с клавиатурой.

Компания представила новинку весной 2026 года, сделав ставку на технологию TMR (Tunnel Magneto Resistance) и концепцию Dual-Swap, которая позволяет сочетать механические и аналоговые переключатели в одном корпусе.

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Сначала это звучит как очередной маркетинговый эксперимент. Но после знакомства с возможностями клавиатуры становится понятно, что Logitech действительно попыталась создать что-то новое для геймеров, которые хотят больше контроля над своими действиями в игре.

Дизайн и первое впечатление

Современные геймерские клавиатуры все чаще становятся похожими друг на друга. Logitech G512 X приятно выбивается из этого тренда.

Клавиатура доступна в двух версиях – компактной 75% и почти полноразмерной 98-клавишной модификации. Наш герой – это 75-процентная версия, которая сохраняет стрелки и функциональный ряд, но занимает значительно меньше места на столе.

Logitech G512 X / Фото 24 Канал

Больше всего внимания привлекают две поворотные ручки в верхней части корпуса. Сегодня энкодером для регулировки громкости уже никого не удивишь, но сразу два регулятора на клавиатуре такого формата выглядят довольно необычно. По умолчанию один отвечает за системную громкость, другой – за яркость RGB-подсветки, хотя в G Hub их можно настроить под свои нужды.

Logitech G512 X / Фото 24 Канал

Еще одна интересная деталь – комплектный инструмент для снятия кейкапов и переключателей. В большинстве клавиатур он просто лежит в коробке, но здесь выполняет роль дополнительных ножек для изменения угла наклона корпуса. Решение мелкое, но показательное – видно, что инженеры Logitech постарались продумать каждую мелочь.

Корпус выполнен из пластика. Это может разочаровать, учитывая цену устройства, но на практике клавиатура не производит впечатления дешевой. Она тяжелая, монолитная и не издает пустого звона при нажатии. Дополнительное положительное впечатление создают PBT-клавиши двойного литья, которые имеют приятную текстуру и не должны быстро покрываться характерным глянцем.

Отдельного упоминания заслуживает RGB-панель с 33 светодиодами вдоль переднего края корпуса. Вместе с подсветкой клавиш она создает очень яркий и в то же время целостный визуальный эффект.

Главная фишка – аналоговые переключатели

Вся концепция Logitech G512 X построена вокруг технологии Dual-Swap. Именно она делает клавиатуру настолько необычной.

Идея заключается в том, что часть гнезд поддерживает как обычные механические переключатели, так и аналоговые Gateron KS-20 с TMR-датчиками. В комплекте пользователь получает девять аналоговых переключателей, которые можно установить на нужные клавиши. Чаще всего для этого используют WASD, пробел или стрелки.

Logitech G512 X / Фото 24 Канал

В отличие от классических механических переключателей, аналоговые способны определять глубину нажатия. Это позволяет вручную настраивать точку срабатывания в диапазоне от 0,1 до 4 миллиметров. Фактически пользователь сам решает, насколько быстро клавиша будет реагировать на нажатие.

Logitech G512 X / Фото 24 Канал

Работает и Rapid Trigger – функция, которая мгновенно сбрасывает активацию клавиши после отпускания и позволяет быстрее выполнять повторные действия. Для шутеров вроде Counter-Strike 2 это может стать ощутимым преимуществом.

SAPP Rings – интересная, но неоднозначная идея

Вместе с клавиатурой Logitech поставляет специальные силиконовые кольца SAPP.

Их устанавливают под кейкапы для создания второй точки срабатывания. Например, легкое нажатие клавиши W может отвечать за ходьбу, а полное нажатие – за бег. Теоретически это очень интересная возможность для шутеров, RPG и игр на выживание.

Logitech G512 X / Фото 24 Канал

На практике же к такому подходу нужно привыкать. Вторая точка срабатывания ощущается не всегда интуитивно, а во время набора текста можно случайно активировать нежелательное действие. Именно поэтому SAPP больше похож на инструмент для энтузиастов, чем на функцию, которой захочется пользоваться каждый день.

8000 Гц – маркетинговый ход или реальное преимущество?

Logitech G512 X поддерживает частоту опроса до 8000 Гц, что обеспечивает задержку всего в 0,125 миллисекунды. Это один из лучших показателей среди современных геймерских клавиатур.

Заметит ли разницу обычный пользователь? Скорее всего, нет.

Однако для киберспортсменов или людей, играющих в быстрые соревновательные дисциплины, дополнительная скорость отклика может стать приятным бонусом. Важно и то, что частота 8000 Гц работает как для механических, так и для аналоговых переключателей.

Logitech G Hub – без него никуда

Практически все ключевые возможности G512 X раскрываются через программу Logitech G Hub.

Именно здесь настраиваются точки срабатывания, Rapid Trigger, макросы, подсветка, назначение энкодеров и работа SAPP Rings. Программа также позволяет увидеть, какие клавиши сейчас работают в механическом режиме, а какие используют аналоговые возможности.

При первом запуске пользователя встречает подробный обучающий мастер, который объясняет все особенности клавиатуры. Это полезно, ведь без такого объяснения часть функций могла бы остаться незамеченной.

Впрочем, есть и недостаток. Без G Hub значительная часть главных преимуществ клавиатуры фактически недоступна. Это одна из самых частых претензий к устройству со стороны обозревателей.

Впечатления от использования

Самое интересное в Logitech G512 X – то, что она не заставляет пользователя выбирать между комфортом набора текста и геймерскими возможностями.

В повседневной работе клавиатура ведет себя как качественная механическая клавиатура с приятным тактильным откликом. Клавиши нажимаются уверенно, стабилизаторы работают тихо, а печатать большие тексты комфортно даже в течение нескольких часов подряд.

В игре ситуация меняется. Стоит установить аналоговые переключатели на WASD и пробел, как начинаешь замечать преимущества гибкой настройки точки срабатывания и Rapid Trigger. Особенно это ощущается в шутерах, где важны быстрые изменения направления движения.

При этом процесс замены переключателей максимально прост благодаря конструкции hot-swap. Отсоединять клавиатуру от компьютера не нужно – достаточно нескольких минут и комплектного инструмента.

Что не понравилось

Несмотря на всю инновационность, клавиатура не лишена компромиссов.

Самый большой из них – полное отсутствие беспроводного подключения. Logitech объясняет это высоким энергопотреблением из-за частоты 8000 Гц и сложной системы подсветки, но за такую цену многие пользователи ожидали хотя бы опциональной поддержки Bluetooth или радиоканала.

Также жаль, что подставку для запястий придется покупать отдельно. А SAPP Rings, несмотря на интересную концепцию, вряд ли станут функцией, которую оценят все пользователи.

Конкуренты

Самая большая проблема G512 X заключается в том, что она попала в очень конкурентный сегмент.

Рядом с ней представлены:

Wooting 80HE;

Keychron K2 HE;

Razer Huntsman V3 Pro 75%.

Все они предлагают полноценную реализацию аналоговых переключателей по всей клавиатуре.

На этом фоне решение Logitech выглядит несколько компромиссным. Так, Dual Swap добавляет уникальности, но многие пользователи предпочли бы получить полностью аналоговую клавиатуру без ограничений.

Плюсы

чрезвычайно низкая задержка ввода;

частота опроса 8000 герц;

поддержка Rapid Trigger;

гибкая система Dual Swap;

качественные PBT-клавиши;

очень широкие возможности кастомизации;

яркая RGB-подсветка;

богатый комплект поставки.

Минусы

высокая цена;

аналоговые функции работают только на части клавиш;

пластик корпуса не соответствует премиальному сегменту;

стабилизаторы могли бы быть лучше;

отсутствие беспроводного режима;

некоторые функции требуют длительной настройки через G HUB.

Вердикт

Logitech G512 X – одна из самых необычных клавиатур 2026 года. Она не пытается просто быть быстрее или красивее конкурентов, а предлагает новый подход к взаимодействию с клавишами благодаря сочетанию механических и аналоговых переключателей.

Так, здесь есть компромиссы в виде проводного подключения, пластикового корпуса и сильной зависимости от G Hub. Но взамен пользователь получает одну из самых интересных реализаций аналогового управления на рынке, продуманную конструкцию, великолепную подсветку и огромное пространство для экспериментов.

Если вы ищете просто хорошую механическую клавиатуру, вариантов хватает. Но если хочется попробовать что-то действительно новое и необычное, Logitech G512 X точно заслуживает внимания.

Оценка: 9/10. Это очень сильная клавиатура для энтузиастов и геймеров, но не без недостатков, которые сложно игнорировать, учитывая ее цену.