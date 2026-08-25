Apple несподівано оновила Mac mini та Mac Studio – що отримали нові комп'ютери

Apple без попередніх анонсів оновила одразу два своїх настільних комп'ютери. Mac mini отримав нове покоління чипів, а Mac Studio став ще потужнішим. Обидві моделі зробили помітний акцент на локальних завданнях штучного інтелекту.

Компанія Apple несподівано представила нові версії Mac mini та Mac Studio. Оновлення відбулося лише через день після появи чуток про підготовку нових настільних комп'ютерів, тому анонс став доволі швидким навіть за мірками Apple. Про це пише Mashable.

Що Apple змінила у своїх настільних Mac?

Головною новинкою Mac mini став чип M6, тоді як Mac Studio отримав процесор M5 Ultra – найпотужніший чип Apple на цей момент. Водночас компанія не відмовилася від попередніх варіантів конфігурацій: Mac mini можна придбати також із M5 Pro, а Mac Studio – з M5 Max.

За словами Срі Сантханама, віцепрезидента Apple з питань інженерії кремнієвих систем, нові процесори забезпечують "наступний великий стрибок у продуктивності та обчисленнях для штучного інтелекту".

Нова версія Mac mini орієнтована не лише на традиційні повсякденні завдання, а й на роботу зі штучним інтелектом безпосередньо на пристрої. Apple встановила в M6 подвійну 16-ядерну систему Neural Engine. За даними компанії, вона здатна забезпечувати до вдвічі вищу продуктивність порівняно зі старішими поколіннями Mac mini під час виконання локальних завдань зі штучним інтелектом.

Базова конфігурація нового Mac mini коштує 899 доларів. За ці гроші користувач отримує 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ внутрішнього накопичувача.

Версія з M5 Pro стартує з 1699 доларів.

Цікаво, що Mac mini останнім часом став особливо популярним серед користувачів, які запускають на ньому ШІ-агентів. Через це окремі конфігурації компактного комп'ютера Apple часом було складно знайти у продажу.

Для Mac Studio компанія підготувала значно потужнішу конфігурацію. Новий M5 Ultra може мати до 36 ядер центрального процесора та до 80 ядер графічного процесора. Обсяг об'єднаної пам'яті в максимальній конфігурації сягає 512 ГБ. Apple позиціонує Mac Studio з M5 Ultra як комп'ютер для найскладніших професійних завдань та роботи зі штучним інтелектом безпосередньо на пристрої.

Головний директор Apple з апаратного забезпечення Джоні Сруджі назвав новий Mac Studio "найкращим настільним комп'ютером для локального штучного інтелекту та найвимогливіших професійних робочих процесів".

Базова конфігурація Mac Studio з M5 Ultra коштує 5499 доларів. Вона оснащена 30-ядерним центральним процесором, 64-ядерним графічним процесором, 36 ГБ об'єднаної пам'яті та накопичувачем на 512 ГБ. Для тих, кому не потрібна максимальна продуктивність, Apple пропонує Mac Studio з M5 Max. Його ціна стартує з 2499 доларів.

Нові комп'ютери з'явилися напередодні вересневих новинок

Анонс Mac mini та Mac Studio відбувся незадовго до традиційної вересневої презентації Apple. Очікується, що під час щорічної апаратної події компанія покаже нове покоління iPhone 18.

Серед інших можливих новинок називають складаний iPhone, оновлені пристрої для розумного дому та нові моделі Apple Watch. Таким чином, оновлення настільних комп'ютерів стало своєрідним попереднім етапом перед масштабнішою осінньою презентацією Apple. При цьому компанія вже зараз зробила чіткий акцент на локальному штучному інтелекті – від компактного Mac mini до професійної системи Mac Studio з M5 Ultra.

Нові Mac були доступні для попереднього замовлення напередодні запуску 22 серпня.