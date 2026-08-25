Компания Apple неожиданно представила новые версии Mac mini и Mac Studio. Обновление произошло всего через день после появления слухов о подготовке новых настольных компьютеров, поэтому анонс стал довольно быстрым даже по меркам Apple. Об этом пишет Mashable.

Что Apple изменила в своих настольных Mac?

Главной новинкой Mac mini стал чип M6, тогда как Mac Studio получил процессор M5 Ultra – самый мощный чип Apple на данный момент. В то же время компания не отказалась от предыдущих вариантов конфигураций: Mac mini можно приобрести также с M5 Pro, а Mac Studio – с M5 Max.

По словам Шри Сантханама, вице-президента Apple по инженерии кремниевых систем, новые процессоры обеспечивают "следующий большой скачок в производительности и вычислениях для искусственного интеллекта".

Новая версия Mac mini ориентирована не только на традиционные повседневные задачи, но и на работу с искусственным интеллектом непосредственно на устройстве. Apple установила в M6 двойную 16-ядерную систему Neural Engine. По данным компании, она способна обеспечивать до двух раз более высокую производительность по сравнению с предыдущими поколениями Mac mini при выполнении локальных задач с использованием искусственного интеллекта.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Базовая конфигурация нового Mac mini стоит 899 долларов. За эти деньги пользователь получает 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного накопителя.

Версия с M5 Pro стоит от 1699 долларов.

Интересно, что Mac mini в последнее время стал особенно популярен среди пользователей, запускающих на нем ИИ-агентов. Почему отдельные конфигурации компактного компьютера Apple порой было сложно найти в продаже.

Для Mac Studio компания подготовила значительно более мощную конфигурацию. Новый M5 Ultra может иметь до 36 ядер центрального процессора и до 80 ядер графического процессора. Объем объединенной памяти в максимальной конфигурации достигает 512 ГБ. Apple позиционирует Mac Studio с M5 Ultra как компьютер для самых сложных профессиональных задач и работы с искусственным интеллектом непосредственно на устройстве.

Главный директор Apple по аппаратному обеспечению Джони Сруджи назвал новый Mac Studio "лучшим настольным компьютером для локального искусственного интеллекта и самых требовательных профессиональных рабочих процессов".

Базовая конфигурация Mac Studio с M5 Ultra стоит 5499 долларов. Она оснащена 30-ядерным центральным процессором, 64-ядерным графическим процессором, 36 ГБ объединенной памяти и накопителем объемом 512 ГБ. Для тех, кому не нужна максимальная производительность, Apple предлагает Mac Studio с M5 Max. Его цена начинается с 2499 долларов.

Новые компьютеры появились накануне сентябрьских новинок

Анонс Mac mini и Mac Studio состоялся незадолго до традиционной сентябрьской презентации Apple. Ожидается, что во время ежегодного мероприятия, посвященного аппаратному обеспечению, компания покажет новое поколение iPhone 18.

Среди других возможных новинок называют складной iPhone, обновленные устройства для умного дома и новые модели Apple Watch. Таким образом, обновление настольных компьютеров стало своеобразным предварительным этапом перед более масштабной осенней презентацией Apple. При этом компания уже сейчас сделала явный акцент на локальном искусственном интеллекте – от компактного Mac mini до профессиональной системы Mac Studio с M5 Ultra.

Новые Mac были доступны для предварительного заказа накануне запуска 22 августа.