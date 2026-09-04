Apple вже готує MacBook Neo 2 з чипом A19 Pro: які характеристики отримає ноутбук

Компанія Apple вже розробляє друге покоління свого найдоступнішого ноутбука MacBook Neo. Новинка отримає потужніший процесор A19 Pro, збільшений обсяг оперативної пам'яті та нові можливості штучного інтелекту.

Нова потужність та графічний стрибок

Як повідомляє видання 9to5Mac з посиланням на звіт Bloomberg, Apple розробляє наступне покоління MacBook Neo на базі новітнього процесора A19 Pro. Цей чип також використовуватимуть у флагманських iPhone 17 Pro та iPhone Air. Порівняно з A18 Pro у нинішній версії ноутбука, новий процесор працює на 10 – 15 відсотків швидше в одноядерних та багатоядерних тестах.

Графічний прискорювач покаже ще вражаючий приріст – продуктивність зросте до 40 відсотків завдяки спеціальним блокам Neural Accelerators у кожному ядрі GPU. За даними журналіста Тіма Калпана, компанія використає дещо спрощену версію чіпа A19 Pro: замість 6-ядерного графічного процесора, як в iPhone 17 Pro, MacBook Neo 2 отримає 5-ядерну графіку.

Більше пам'яті для розумного ШІ

Важливим покращенням стане збільшення оперативної пам'яті. Поточна версія MacBook Neo має лише 8 гігабайтів оперативки, що дехто вважав компромісом. У другому поколінні обсяг пам'яті зросте до 12 гігабайтів завдяки архітектурі A19 Pro.

Поєднання нового процесора та 12 гігабайтів оперативної пам'яті розблокує підтримку потужнішої локальної ШІ-моделі Apple, яку анонсували на конференції WWDC. Ця модель забезпечує точніше диктування тексту та надає нові можливості для налаштування голосу Siri. Поточний MacBook Neo не підтримує ці функції через обмеження апаратного забезпечення.

Оновлення кольорів і дата релізу

Нинішній MacBook Neo продають у яскравих кольорах: цитрусовому, рожевому, індиго та сріблястому. Джерела Bloomberg зазначають, що розробники планують періодично оновлювати палітру корпусу новими відтінками, хоча точний перелік нових кольорів поки не розкривають.

Перший MacBook Neo вийшов на ринок у березні 2026 року і став справжнім хітом. Журналіст Тім Калпан повідомляє, що реліз другого покоління з чіпом A19 Pro відбудеться протягом 2027 року.