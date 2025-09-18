Apple може вперше випустити MacBook Pro із сенсорним дисплеєм. Аналітик Мінг-Чі Куо повідомив, що така модель на базі OLED-технології може піти у виробництво наприкінці 2026 року.

Наступне покоління MacBook Pro може вперше отримати сенсорну панель. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відомого аналітика Мінг-Чі Куо.

Чи отримає MacBook Pro сенсорний екран?

Йдеться про OLED-моделі, які, за його прогнозами, почнуть виробляти наприкінці 2026 року. Вони будуть оснащені "on-cell touch" технологією, що дозволить вбудувати сенсорний шар без додаткового покриття.

Ідея сенсорних MacBook обговорюється не вперше. Журналіст Bloomberg Марк Гурман ще два роки тому писав, що Apple може додати сенсорні дисплеї до MacBook Pro у рамках масштабного оновлення. У червні цього року він знову повернувся до теми й зазначив, що в майбутньому і iPad, і Mac отримають сенсорні екрани з яскравими OLED-дисплеями, матимуть схожі інтерфейси та зможуть запускати однакові застосунки.

За словами Куо, такий крок Apple може бути пов'язаний із багаторічним спостереженням за поведінкою користувачів iPad. Додавання сенсорного керування може підвищити зручність і продуктивність у певних сценаріях. Водночас поки що невідомо, чи планує компанія додати підтримку Apple Pencil до MacBook Pro.

Якою вийшла macOS 26?

Варто нагадати, що Apple випустила нову MacOS Tahoe для MacBook.

Вона теж отримала свою частку Liquid Glass: нижня панель стала напівпрозорою, іконки деяких програм – з матовим скляним ефектом. До певних елементів доведеться звикати – змінилася "плашка" контролю гучності, дрібні "менюшки" та списки, загалом – нічого масштабного. Радше косметичне оновлення. А на робочому столі зʼявилися віджети.

Обмежений апдейт Siri – як і в iOS, macOS 26 не привніс нової версії Siri чи інших раптових сюрпризів для звичайного користувача. Siri з Apple Intelligence, до слова, неможливо скористатися, маючи українську мову інтерфейсу.