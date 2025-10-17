На 16 і 17 жовтня науковці видали попередження про магнітні бурі, викликані корональними викидами маси. Однак, якщо вчора їхній рівень повинен був сягати G2, сьогодні ситуація інакша.

Чого чекати від космічної погоди 17 жовтня?

Нагадаємо, на початку тижня на Сонці сталися три вибухи, які породили корональні викиди маси в бік Землі. Кожен окремий є слабким, однак їхнє об'єднання могло б створити більше проблем. Потоки повільні й не дуже інтенсивні, тому вчені передбачили найвищий рівень наслідків G2. На щастя, жодних збурень протягом дня так і не зафіксували, пише 24 Канал.

Спостереження протягом дня не показали прибуття потоку, тож він або виявився занадто повільним, щоб вкластись у звичні рамки, або взагалі пройшов повз планету. Хай там як, але науковці з самого початку прогнозували імовірність збурень відразу на два дні – 16 і 17 жовтня, як видно з даних NOAA. Тож сьогодні ми все ще маємо шанс побачити збурення.

Проте в Україні їхні наслідки відчутні не будуть. Річ у тім, що рівнів G2 (учорашній) чи G1 (у прогнозі на сьогодні) недостатньо для того, щоб будь-які ефекти добралися так далеко на південь планети. Вони спричиняють струми на далекій півночі та полярні сяйва в регіонах вічної мерзлоти. Тож незалежно від того, чи відбудеться 17 жовтня магнітна буря, чи ні, українцям хвилюватися немає причин.

Майбутня магнітна буря надходить

Попри це, на нас, імовірно, чекає інша подія вже 18 або 19 жовтня. За даними solen.info, та ж сама сонячна пляма AR4246, яка повинна була спричинити учорашні збурення, також була джерелом кількох викидів 15 жовтня. Один з них був спрямований на Землю. Поки науковці не можуть сказати, якою буде потужність збурень.