Попри те, що причинно-наслідковий зв'язок між сонячними спалахами, корональними викидами маси й геомагнітними збуреннями є цілком очевидним і прогнозованим, час від часу в інтернеті з'являється інформація про наближення магнітної бурі, якої насправді не буде. Цього разу деякі джерела поширили інформацію про сонячний спалах, відслідковування яких насправді не має жодного сенсу. Пояснюємо, чому.

Що таке сонячні спалахи?

Сонячний спалах – це потужний вибух на поверхні Сонця. Такі явища виникають, коли магнітна енергія, що накопичилася в атмосфері нашої зорі, раптово вивільняється. Цей процес пов'язаний із сонячними плямами – ділянками, де магнітні поля особливо сильні та напружені, пише 24 Канал.

Дивіться також Прогнозування магнітної бурі: чому більшість прогнозів у мережі хибні та де шукати правду

Основні етапи сонячного спалаху:

Попередній етап . Відбувається накопичення магнітної енергії в сонячній атмосфері та починається її повільне вивільнення, яке можна зафіксувати у м'якому рентгенівському діапазоні.

. Відбувається накопичення магнітної енергії в сонячній атмосфері та починається її повільне вивільнення, яке можна зафіксувати у м'якому рентгенівському діапазоні. Імпульсний етап . Протони та електрони прискорюються до надзвичайно високих енергій. На цьому етапі спалах досягає максимальної інтенсивності, випромінюючи радіохвилі, жорстке рентгенівське та гамма-випромінювання.

. Протони та електрони прискорюються до надзвичайно високих енергій. На цьому етапі спалах досягає максимальної інтенсивності, випромінюючи радіохвилі, жорстке рентгенівське та гамма-випромінювання. Етап загасання. Відбувається поступове зменшення інтенсивності випромінювання, оскільки енергія спалаху розсіюється.

Під час спалаху речовина може нагріватися до мільйонів градусів, а кількість енергії, що виділяється, еквівалентна вибуху мільйонів ядерних бомб одночасно.

Які існують спалахи?

A, B – найслабші спалахи . Потенційний вплив на Землю практично відсутній. Ці рівні часто відповідають фоновому випромінюванню Сонця в періоди мінімальної активності.

. Потенційний вплив на Землю практично відсутній. Ці рівні часто відповідають фоновому випромінюванню Сонця в періоди мінімальної активності. C – невеликі спалахи . Мають незначні наслідки для Землі. Лише тривалі спалахи цього класу можуть спричинити слабкі корональні викиди маси.

. Мають незначні наслідки для Землі. Лише тривалі спалахи цього класу можуть спричинити слабкі корональні викиди маси. M – середні спалахи . Можуть викликати короткочасні відключення радіозв'язку (рівень R1-R2), що впливає переважно на полярні регіони. Іноді супроводжуються незначними радіаційними бурями.

. Можуть викликати короткочасні відключення радіозв'язку (рівень R1-R2), що впливає переважно на полярні регіони. Іноді супроводжуються незначними радіаційними бурями. X – найпотужніші спалахи. Спричиняють сильні або екстремальні відключення радіозв'язку (R3-R5) на денній стороні Землі. Якщо закінчується викидом, може викликати сильні геомагнітні бурі (G4-G5) та тривалі радіаційні шторми.

Чи є небезпека для людей?

Варто розуміти, що самі спалахи не є небезпечними для Землі. Хоча вони несуть за собою електромагнітне випромінювання, яке рухається зі швидкістю світла, досягаючи Землі за 8 хвилин, єдиним наслідком може бути короткочасне радіозатемнення (перебої в радіозв'язку на денному боці планети).

Спалахи загрожують нам лише в тому випадку, якщо закінчуються корональним викидом маси.

Що таке корональний викид маси?

Корональний викид маси (КВМ) – це гігантський викид речовини з сонячної корони, що складається з плазми та магнітного поля. Під час цього явища в міжпланетний простір можуть бути викинуті мільярди тонн сонячної речовини, які рухаються з колосальною швидкістю, несучись у бік планет. Якщо він спрямований у бік Землі, тоді починає реагувати з магнітним полем, викликаючи магнітну бурю.

Що це все означає?

З огляду на це, варто сказати, що самі по собі сонячні спалахи не вартують великої до них уваги, адже для нас, людей на Землі, абсолютно нічого не змінюється. Спалахи відбуваються постійно, оскільки це своєрідна фонова поведінка Сонця. За день на видимому боці нашої зорі можуть відбутися десятки спалахів, але жоден може не скінчитися КВМ. Разом із тим КВМ у деяких випадках можуть виникати й без спалаху.

Спалахи 24 вересня 2025 року

24 вересня на Сонці сталося 11 спалахів, згідно з даними SpaceWeatherLive. Жоден з них не закінчився корональним викидом маси в бік Землі, пише solen.info. Найсильнішими були два спалахи:

Спалах із потужністю M1 у першій половині дня.

Спалах потужності M1.6 увечері.

Всі інші були слабкого рівня C.

Чи буде магнітна буря найближчим часом?

Якщо коротко – ні, не буде. Вчені не фіксували жодного КВМ у бік Землі протягом останніх трьох днів. Річ у тім, що у випадку коронального викиду маси сонячна плазма рухається до нас у середньому протягом трьох днів. Повільні потоки можуть добиратись до планети всі 5 днів, а найшвидші дістаються навіть за добу, хоча такі трапляються вкрай рідко. Тож якщо вчені не фіксують викидів у бік Землі протягом останніх трьох днів, це означає, що великої магнітної бурі не буде. Коли ж такий відбувається, збурення очікуються лише через кілька днів.

З огляду на те, що цього разу мова йде лише про спалахи, а не про КВМ, жодного сенсу говорити про ймовірність магнітної бурі немає.