Учені довели існування рідкої води у глибинах Марса․ Її достатньо, щоб затопити всю планету

Останні дослідження сейсмічної активності Марса показують, що на Червоній планеті ховаються цілі океани рідкої води. Є лише одна велика проблема: вона залягає надто глибоко під поверхнею, щоб ми могли туди дістатися.

Деталі відкриття

Спусковий апарат NASA InSight не працює вже більше року, але дані, які він надіслав на Землю до цього, зокрема, сейсмічні швидкості марсіанських землетрусів, можуть містити переконливі докази існування рідкої води глибоко під поверхнею.

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У 2018 році NASA запустило проєкт, відомий як "Вивчення внутрішніх надр за допомогою сейсмічних досліджень, геодезії та теплопередачі", щоб краще розуміти глибокі надра Марса. Чотирирічна місія завершилась у грудні 2022 року, але аналіз зібраних даних досі триває. У дослідженні, опублікованому 12 серпня, команда дослідників з Інституту океанографії Скріппса в Сан-Дієго під керівництвом геофізика Вашана Райта дійшла висновку, що дані InSight вказують на наявність рідкої води в марсіанській корі.

Райт і його команда не просто вивчали хімічний склад ґрунту безпосередньо під InSight. Бажаючи зазирнути глибше в надра Марса, вони проаналізували дані про так звані маркшейдери — сейсмічну активність, яка регулярно трясе Червону планету. Швидкість, з якою ці землетруси поширювалися через підземні породи, дозволила команді зробити висновок про те, які речовини присутні під поверхнею. Найкращим поясненням отриманих даних було те, що в земній корі є рідка вода. Вчені наголошують, що отримані дані не є остаточними.



Схема, що ілюструє наповнений водою шар, виявлений посадковим апаратом InSight / Фото James Tuttle Keane/Aaron Rodriquez

Десятиліттями дані свідчили про те, що як північний, так і південний полюси Марса вкриті замерзлою водою, включаючи масивний резервуар на півночі, який лежить на глибині 2 кілометри під поверхнею. Оскільки атмосфера Марса набагато тонша за земну, прісна рідка вода легше перетворюється на газ, а тому не затримується в рідкому вигляді на поверхні. Однак, якщо вода дуже солона, рівень кипіння знижується, що дозволяє їй довше лишатися рідкою. У статті 2016 року було зроблено висновок, що темні смуги на марсіанській поверхні можуть бути утворені водою, що стікає з гори.

Хай там як, але вся наявна сьогодні вода не може пояснити марсіанську вологість минулих еонів – ми бачимо сліди бурхливих повноводних річок повсюди. Щоб краще зрозуміти історію води на Марсі, необхідно знати, куди вона пішла, щоб зрозуміти, скільки її могло бути мільярди років тому.

Тож скільки води на Марсі

Є два місця, куди вода могла піти: вгору в космос, коли вона випарувалася в газ, або вниз, до внутрішніх частин Марса. У нас немає способу виміряти, скільки води витекло в чорну порожнечу Сонячної системи, але тепер ми маємо дані, необхідні для дослідження "нутрощів" планети.

Марсіанський шар води знаходиться на глибині від 11,5 до 20 кілометрів, тому він, імовірно, не буде доступним для людей, коли ми врешті-решт прилетимо. Але є шанс, що там могло зберегтися просте життя, якщо воно взагалі колись на Марсі існувало.

В цілому вчені кажуть, що якби вся ця кількість води була рівномірно розподілена по всій кулі Марса, її було б достатньо, щоб заповнити стародавні океани, і навіть більше – піднятися над їхніми берегами.