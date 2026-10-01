Curiosity святкує 5000 днів на Марсі новим знімком з Червоної планети

Марсохід Curiosity відзначив свій 5000-й марсіанський день на Червоній планеті. На честь цього ювілею апарат NASA надіслав на Землю неймовірну панораму, яка поєднує ранкові та вечірні краєвиди кратера Ґейл.

5000 днів на Марсі

Ровер зробив новий знімок під час зупинки на піщаному хребті під назвою Чоколаталь. Спеціалісти використали чорно-білі навігаційні камери апарата, щоб зафіксувати навколишній ландшафт у два різні моменти марсіанського дня, пише SciTechDaily.

Першу частину панорами марсохід зняв 30 серпня 2026 року о 9:56 за місцевим часом, що збіглося з його 5000-м днем на планеті.

Другий кадр робот зробив вже 2 вересня 2026 року о 17:39 під час 5003-го дня.

Коли ці знімки надійшли на Землю, дослідники об'єднали їх у єдину панорамну композицію та додали художній колір: синій відтінок передає ранкове освітлення, а жовтий відображає вечірнє сяйво.



Найновіша панорама Марса насправді чорно-біла, а колір додали вчені під час обробки знімків / Фото NASA/JPL-Caltech

На передньому плані нової марсіанської листівки видно корпус самого марсохода. Фахівці зафіксували обладнання ровера, зокрема антену ультрависокої частоти, яка дозволяє передавати зібрані дані на космічні апарати на орбіті Марса. У задній частині можна розгледіти ребристий радіоізотопний термоелектричний генератор, який слугує ядерним джерелом живлення для дослідження планети. За самим ровером простягаються його власні сліди, які поступово зникають у марсіанській далечіні.

Зараз Curiosity досліджує нижні схили гори Еоліда, відомої також як Маунт-Шарп. Ця велична вершина заввишки 5 кілометрів розташована всередині кратера Ґейл. З позиції ровера панорама відкриває вид униз на дно кратера, а його далекі краї ледве помітні вздовж горизонту.