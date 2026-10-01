5000 днів на Марсі

Ровер зробив новий знімок під час зупинки на піщаному хребті під назвою Чоколаталь. Спеціалісти використали чорно-білі навігаційні камери апарата, щоб зафіксувати навколишній ландшафт у два різні моменти марсіанського дня, пише SciTechDaily.

Першу частину панорами марсохід зняв 30 серпня 2026 року о 9:56 за місцевим часом, що збіглося з його 5000-м днем на планеті.

Другий кадр робот зробив вже 2 вересня 2026 року о 17:39 під час 5003-го дня.

Коли ці знімки надійшли на Землю, дослідники об'єднали їх у єдину панорамну композицію та додали художній колір: синій відтінок передає ранкове освітлення, а жовтий відображає вечірнє сяйво.



Найновіша панорама Марса насправді чорно-біла, а колір додали вчені під час обробки знімків / Фото NASA/JPL-Caltech

На передньому плані нової марсіанської листівки видно корпус самого марсохода. Фахівці зафіксували обладнання ровера, зокрема антену ультрависокої частоти, яка дозволяє передавати зібрані дані на космічні апарати на орбіті Марса. У задній частині можна розгледіти ребристий радіоізотопний термоелектричний генератор, який слугує ядерним джерелом живлення для дослідження планети. За самим ровером простягаються його власні сліди, які поступово зникають у марсіанській далечіні.

Зараз Curiosity досліджує нижні схили гори Еоліда, відомої також як Маунт-Шарп. Ця велична вершина заввишки 5 кілометрів розташована всередині кратера Ґейл. З позиції ровера панорама відкриває вид униз на дно кратера, а його далекі краї ледве помітні вздовж горизонту.