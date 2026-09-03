Глобальний збій у роботі ШІ–асистентів: ChatGPT, Claude і Grok раптово припинили працювати

Користувачі з багатьох країн зіткнулися із серйозними труднощами під час використання популярних цифрових систем. Повідомляють про збої у роботі популярних сервісів штучного інтелекту.

Про проблеми у функціонуванні нейромереж свідчать актуальні дані моніторингового сайту Downdetector.

Що відомо про збій популярних ШІ-агентів?

Найбільше скарг надходити щодо роботи сервісів OpenAI, зокрема ChatGPT – за останню годину понад 20 тисяч людей повідомили про проблеми.

Крім того, по кілька тисяч скарг зафіксовано щодо функціонування AI-моделей Claude і Grok.

Користувачі скаржаться, що не можуть скористатися сервісом. Причини одночасного збою наразі не уточнюють.

Водночас офіційні представники компаній поки не надали коментарів щодо термінів відновлення повноцінного доступу.

Збої у роботі популярних ШІ-сервісів / Скриншоти із сайтів Downdetector і Grok.com

Ближче до 18:45 деякі сервіси почали знову працювати нормально, зокрема ChatGPT. Grok наразі не працює.

Востаннє масштабний збій у ChatGPT відбувався у середині липня. Тоді також він не працював по всьому світу. У мережі писали, що чат буквально "ліг" і в ньому не працює низка функцій.