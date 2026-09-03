В работе популярных чат-ботов ChatGPT, Claude и Grok произошел масштабный сбой, из-за которого пользователи из разных уголков мира лишились доступа к цифровым помощникам. О проблемах в работе нейросетей свидетельствуют актуальные данные мониторингового сайта Downdetector. Специалисты зафиксировали внезапный всплеск сообщений о сбоях на платформах искусственного интеллекта.

Что жалуются пользователи

Больше всего проблем возникло с сервисами компании OpenAI: за последний час более 20 тысяч человек сообщили об отсутствии связи с ChatGPT. Кроме того, зафиксировано по несколько тысяч жалоб на работу AI-моделей Claude и Grok.



Фото: https://api.readx.luxnet.io/api/v1/public/v1/assets/cf8b83bc-66fa-4d71-a5c7-14a7dfdb4346.jpg, Источник: Новости.LIVE

Причины одновременного сбоя в работе трех независимых систем пока не уточняются. Представители компаний пока не дали официальных комментариев относительно сроков восстановления полноценного доступа.