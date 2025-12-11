Жінка показала, як нібито спить за кермом, поки Tesla їде на автопілоті: тисячі людей повірили

Медична працівниця опублікувала провокаційне відео, де нібито спить за кермом електромобіля Tesla, поки той їде додому в режимі повного автопілота. Ролик викликав хвилю критики від користувачів соцмереж, які звинуватили жінку в безвідповідальності. Проте сама авторка відео стверджує, що контролювала ситуацію.

Чи справді медсестра спала за кермом?

Користувачка TikTok Ванесса Лім викликала бурхливу реакцію в соцмережі після публікації відео зі своєї поїздки додому. У ролику медсестра показала, як повертається після виснажливої нічної зміни, довіривши керування своїй Tesla з увімкненою функцією Full Self-Driving. На перший погляд здається, що жінка заснула – її ліва рука лежить біля шиї, а очі здаються заплющеними, пише 24 Канал.

Однак при детальнішому перегляді помітно, що Лім насправді не спить. Її права рука тримає телефон для зйомки, а повіки, що ледь помітно, періодично моргають, зауважили деякі коментатори. Сама авторка підтвердила, що її очі були відкриті під час поїздки, хоча спочатку це було не надто очевидно через ракурс зйомки.

Численні користувачі TikTok розкритикували медсестру за те, що вона демонструє небезпечну поведінку за кермом. Уся сцена, вкупі з суперечливим підписом, дійсно здається демонстрацією можливості поспати за кермом, поки автомобіль везе втомлену людину додому самостійно. Коментатори попереджають, що такі дії можуть мати фатальні наслідки і ставлять під загрозу життя інших учасників дорожнього руху, адже хтось може взяти з цього приклад.

Один із учасників обговорення каже, що повністю покладатися на автопілот – безвідповідально й навіть протизаконно. Він наголосив, що системи самокерування досі недосконалі й потребують постійної уваги водія.

Як мінімум, навіть сама компанія просить тримати руки на кермі під час поїздки, щоб мати змогу швидко взяти контроль над рухом в разі небезпечної ситуації.

Численні дослідження, ЗМІ та інші виробники також неодноразово застерігали власників електрокарів від повної довіри до автоматики.

Чи можна спати за кермом Tesla?

Насправді бурхлива реакція користувачів не зовсім виправдана, хоч і цілком зрозуміла. Вона показує, що багато людей просто не мали справи з Tesla. Програмне забезпечення цих електромобілів просто не дозволяє заснути, подаючи сигнали для повернення контролю. Камери всередині салону постійно спостерігають за водієм, а датчики тиску фіксують, чи не пересів водій на інше сидіння. Такі ж датчики повинні спостерігати за тим, щоб водій не забирав руки з керма й подавати гучні сигнали, якщо це відбувається. Невідомо, чи сигналізувала автівка в цього випадку, оскільки відео має накладену музику, а не оригінальний звук.

У будь-якому випадку, якщо система виявляє, що водій заснув і не реагує на сигнали, автомобіль спочатку подасть кілька повторних, але набагато гучніших сигналів, а не отримавши відповіді, обережно з'їде на узбіччя й зупиниться, як довели тести журналістів CleanTechnica.

З іншого боку, в інтернеті достатньо відео, які демонструють недосконалість цих захисних механізмів. Відомі випадки, коли користувачам вдавалося якимось чином обманювати датчики. Це, наприклад, намагалися робити різноманітні блогери заради переглядів.

У спільноті власників Tesla давно точаться дискусії про те, чи достатньо безпечний режим автопілота, чи винен він у аваріях, чи достатньо він ефективний у виявленні сплячих водіїв тощо. Критики Tesla вказують на оновлення від травня 2025 року, яке, на їхню думку, зробило автомобілі менш безпечними. Виробник зменшив інтенсивність відстеження погляду водія через салонну камеру – функції, що визначає, чи стежить людина за дорогою. До цього власники Tesla скаржилися на надто часті сповіщення та попередження, навіть коли повністю концентрувалися на керуванні, писало видання TESLARATI.

Що про це каже компанія?

Позиція компанії містить певні суперечності. Офіційно Tesla наполягає на постійній увазі водіїв при використанні FSD. Водночас генеральний директор Ілон Маск нещодавно заявив, що незабаром власники зможуть безпечно писати повідомлення під час їзди, зазначає InsideEVs. Крім того, з'явилися повідомлення про те, що автомобілі Tesla пропонують водіям активувати режим повного самокерування, коли програмне забезпечення фіксує ознаки втоми.

Користувачі соцмережі X поділилися скріншотами таких повідомлень. На одному з них можна побачити текст: "Потягніть вниз, щоб активувати FSD. Виявлено відхилення від смуги руху. Дозвольте FSD допомогти вам залишатися зосередженим". Це викликало нові питання про те, наскільки безпечно покладатися на подібні підказки системи.