Величезне скупчення медуз змусило французьку АЕС "Гравлін", одну з найбільших у Європі, зупинити чотири з шести реакторів. Ці морські істоти заблокували систему охолодження станції. Експерти попереджають, що через зміни клімату такі інциденти ставатимуть все частішими у всьому світі.

Атомна електростанція "Гравлін" у Франції використовує морську воду для охолодження своїх реакторів. Нещодавно працівники помітили, що фільтри насосних станцій забиті величезною кількістю медуз. Про цей інцидент написало видання The New Your Times. Щоб уникнути перегріву та виходу з ладу обладнання, довелося тимчасово зупинити роботу чотирьох енергоблоків, інформує 24 Канал.

Хоча такі станції мають спеціальні екрани для захисту від морської фауни, великі скупчення медуз можуть повністю їх заблокувати. Під високим тиском води вони здатні перетворюватися на гелеподібну масу, яка просочується крізь сітки та виводить з ладу саму систему охолодження.

Чому це може бути серйозною проблемою?

Науковці з Oceanic Invertebrate Research Institute зазначають, що ця проблема стає глобальною. Популяції медуз стрімко зростають через фактори, спричинені діяльністю людини: зміну клімату, надмірний вилов риби та активну забудову узбережжя.

Медузи добре почуваються у теплій воді з низьким вмістом кисню та високою солоністю – саме такими стають океани через глобальне потепління.

Крім того, розвиток прибережної інфраструктури, як-от вантажні доки, пристані та вітрові турбіни, створює більше поверхонь, на яких медузи можуть дозрівати на ранній стадії розвитку (у вигляді поліпів).

Ця проблема стосується не лише Франції. Через навалу медуз вже доводилося зупиняти атомні станції в Японії, Шотландії, Ізраїлі та Швеції. Страждають від них й інші галузі: рибальство та аквакультура.