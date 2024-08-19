Тисячолітня піраміда стародавньої цивілізації розвалилася на купу уламків

Екстремальні погодні явища та підвищення рівня моря ставлять під загрозу дорогоцінні об'єкти культурної спадщини по всьому світу. Кам'яна піраміда в Мексиці стала черговою пам'яткою, яка піддалася впливу все більш хаотичного глобального клімату.

Що сталося

У ніч на 29 липня піраміда з квадратною основою та висотою 15 метрів, розташована у штаті Мічоакан, раптово обвалилася під тиском безперервного дощу. Південна її стіна перетворилася на купу уламків.

Дивіться також Чи можуть віруси та бактерії зі стародавніх єгипетських мумій сьогодні викликати хвороби?

Ця піраміда була однією з найкраще збережених пам'яток цивілізації Королівства Мічоакан. Вона розташована в Іхуатціо — чудово збереженому археологічному місці, яке містить ще одну піраміду, фортецю та кілька гробниць.

Вона була побудована 1100 років тому місцевими групами, що розмовляли мовою науатль. Пізніше це місце стало прихистком народу Пурхепечас, єдиної імперії, яку ацтеки не змогли підкорити. Культура процвітає й донині.



Обвал південної стіни піраміди / Фото Ramiro Aguayo/INAH

Лише одна з пірамід на цьому місці була пошкоджена, але співробітники Мексиканського національного інституту антропології та історії (INAH) стверджують, що щонайменше шість її "ступінчастих тіл" перебувають в аварійному стані, включаючи зовнішню стіну, серцевину і підпірну стіну.

Звинувачують у цьому екстремальні погодні умови останніх тижнів. У липні, в розпал літа в Північній півкулі, на більшу частину Мексики обрушилися зливи та грози. Це сталося після найгіршої за останні 30 років посухи в країні, коли дощів стало так мало, що кілька озер повністю висохли.

Високі температури, які раніше фіксувалися в цьому районі, і подальша посуха спричинили тріщини, які [потім] сприяли проникненню води всередину доіспанської будівлі,

– йдеться в заяві INAH.

Після цього обвал став майже неминучим. Чиновники зараз зосереджені на ремонті піраміди, для чого залучили місцеву страхову компанію.



Інший ракурс / Фото Ramiro Aguayo/INAH

Руйнування минулого – сумні новини для теперішнього

Робота археологів полягає у вивченні поведінки людей у минулі часи, але на їхню роботу неминуче впливає і сучасна людська діяльність. Екстремальні погодні умови та підвищення рівня моря, спричинені антропогенними змінами клімату, стають серйозною проблемою для важливих пам'яток культур минулого.

Нещодавно археологи виявили, що стародавні печерні малюнки в Океанії погіршуються через прискорення кліматичних змін.

А цього року дослідження будівельних матеріалів культурної спадщини в Європі показало, що коли кількість опадів суттєво зростає, це шкодить старовинним будівлям.

За кілька днів до того, як піраміда в Мексиці впала, знакова "Подвійна арка" в штаті Юта також обвалилася, ймовірно, через зміну рівня води та ерозію.

За словами Таріакуїрі Альвареса, який називає себе живим членом племені п'юрхепеча, його предки сприйняли б руйнування піраміди в Іхуаціо як "погану прикмету". У нещодавньому дописі на Фейсбуці Альварес розповів, що перед приходом іноземних завойовників до Мексики сталося щось подібне, і вони вважали, що це нібито відбулося тому, що "боги були незадоволені".



Обвал південної стіни піраміди / Фото Ramiro Aguayo/INAH