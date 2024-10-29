Лазерна технологія допомогла знайти величезне місто мая з тисячами будівель

Лазери виявили в Мексиці стародавнє місто цивілізації мая, котре ховалося в усіх перед очима. Воно має густу забудову з храмовими пірамідами й традиційним для цієї культури майданчиком для гри в м'яч. Нове поселення отримало назву Валеріана.

Деталі відкриття

Згідно з дослідженням, опублікованим 29 жовтня в журналі Antiquity, який належить Кембриджському університету, місто містить до 6 674 споруд, включаючи піраміди, подібні до тих, що знаходяться в Чичен-Іца і Тікалі. Згідно з попередніми оцінками, вік об'єкта може сягати 1500 років.

До теми У тропічних лісах Амазонії знайшли загублене місто

Дослідники використовували технологію LIDAR, яка останнім часом допомогла знайти чимало цікавого на поверхні нашої планети. Вона випускає лазерні імпульси, а потім зчитує відбиті сигнали. Таким чином вона виявляє найменші зміни у висотах і будує карту поверхні. Однак використання лідарів такого рівня й потужності, щоб могти виявити руїни з великої висоти, обходиться дуже дорого. Для вченого Люка Олд-Томаса, археолога з Університету Північної Арізони, та його колег це була непідйомна сума. Тому вони пішли іншим шляхом.

Учені в галузі екології, лісового господарства та цивільного будівництва використовували лідарні зйомки для вивчення деяких з цих областей для абсолютно різних цілей. А що, якби лідарна зйомка цієї території вже існувала?

– каже Олд-Томас.

Переглянувши раніше замовлені лідарні дослідження, науковці знайшли стару зйомку, створену для вимірювання та моніторингу вуглецю в лісах Мексики. Проаналізувавши 129 квадратних кілометрів у східно-центральній частині Кампече, Мексика, де раніше ніколи не проводились пошуки споруд мая, Олд-Томас та його колеги знайшли приховані відбитки міста мая, заховані просто серед сучасних ферм та шосе.



Сканування міста мая / Фото Luke Auld-Thomas, Antiquity Publications Ltd

Місто, яке дослідники назвали "Валеріана" на честь розташованої поблизу прісноводної лагуни, датується класичним періодом (250-900 роки нашої ери) і має "всі ознаки класичної політичної столиці мая", включаючи численні закриті площі, з'єднані широкою дамбою, храмові піраміди і майданчик для гри в м'яч, зазначають дослідники. Далі від центру – схил пагорба, всіяний терасами й будинками, що свідчить про щільну міську забудову. Це дослідження — перше, яке виявило споруди мая у східно-центральній частині Кампече.

Наразі там не було ще жодних розкопок, і вчені навіть не говорять про це. Але, ймовірно, їх слід очікувати в майбутньому.