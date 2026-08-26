Мертвий інтернет близько: ШІ створює щонайменше третину нового контенту в мережі

Штучний інтелект стрімко захоплює веб-простір, витісняючи живих авторів. Нове масштабне дослідження показало, що нейромережі вже генерують значну частину контенту в інтернеті.

Де нейромережі працюють найактивніше

Дослідники з Pew Research Center проаналізували майже 500 тисяч англомовних вебсторінок, використовуючи архів Common Crawl. Фахівці шукали сліди генеративних моделей у текстах за 2021 – 2026 роки. Окремо вони перевірили вибірку з 10 тисяч сторінок, які з'явилися у липні 2026 року, пише TechRadar.

Результати виявилися вражаючими. Загалом 9,6 відсотка всіх проаналізованих сторінок мають ознаки створення штучним інтелектом. Однак справжній стрибок відбувся після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Згідно з даними, серед матеріалів, які опублікували після цього моменту, цілих 35 відсотків текстів демонструють явні сліди роботи нейромереж.

Ймовірно, штучний інтелект написав або суттєво відредагував значну частку нещодавно опублікованих сторінок в інтернеті,

– кажуть автори звіту Pew Research Center.

Поширення згенерованих текстів сильно залежить від типу сайту. Найбільше такого контенту вчені знайшли у комерційному сегменті. Приблизно одна з десяти сторінок із доменом .com має ознаки машинного авторства. На сайтах із доменом .org цей показник становить близько 4,6 відсотка.

Натомість освітні та урядові ресурси залишаються територією людей. Серед сторінок із доменами .edu та .gov дослідники зафіксували лише 1 та 0,8 відсотка згенерованих текстів відповідно.

Як розпізнати штучний інтелект

Для аналізу текстів фахівці застосували інструмент OpenPangram. Алгоритм шукав специфічні слова, фрази та пунктуаційні звички, які видають нейромережі. З'ясувалося, що штучний інтелект має власні улюблені мовні конструкції.

Зокрема, у згенерованих текстах вдвічі частіше зустрічається довге тире, а використання оксфордської коми зросло на 63 відсотки.

Також машини частіше використовують певні слова. Наприклад, англійські терміни "delve" (заглиблюватися), "interplay" (взаємодія) та "testament" (свідчення) почали з'являтися у текстах вдвічі частіше.

Крім того, нейромережі часто використовують негативний паралелізм у стилі "це не просто X, це Y" – частота таких конструкцій зросла майже втричі.

Чи загрожує нам "мертвий інтернет"

Теорія "мертвого інтернету", яка набула популярності у 2021 році, стверджує, що мережу вже давно захопили боти, а люди споживають виключно автоматизований контент. Дослідження Pew Research Center не підтверджує цю теорію повністю, але показує, що частка правди в ній є.

Попри те, що системи виявлення штучного інтелекту іноді помиляються, загальна тенденція очевидна. Інформаційне середовище змінюється, і нейромережі перетворюються з інструментів пошуку на головних виробників нового контенту у глобальній мережі.