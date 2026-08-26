Где нейросети работают наиболее активно

Исследователи из Pew Research Center проанализировали почти 500 тысяч англоязычных веб-страниц, используя архив Common Crawl. Специалисты искали следы генеративных моделей в текстах за 2021–2026 годы. Отдельно они проверили выборку из 10 тысяч страниц, появившихся в июле 2026 года, пишет TechRadar.

Результаты оказались впечатляющими. В целом 9,6 процента всех проанализированных страниц имеют признаки создания искусственным интеллектом. Однако настоящий скачок произошел после запуска ChatGPT в конце 2022 года. Согласно данным, среди материалов, опубликованных после этого момента, целых 35 процентов текстов демонстрируют явные следы работы нейросетей.

Вероятно, искусственный интеллект написал или существенно отредактировал значительную часть недавно опубликованных страниц в интернете,

– отмечают авторы отчета Pew Research Center.

Распространение сгенерированных текстов сильно зависит от типа сайта. Больше всего такого контента ученые обнаружили в коммерческом сегменте. Примерно одна из десяти страниц с доменом .com имеет признаки машинного авторства. На сайтах с доменом .org этот показатель составляет около 4,6 процента.

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Зато образовательные и правительственные ресурсы остаются прерогативой людей. Среди страниц с доменами .edu и .gov исследователи зафиксировали лишь 1 и 0,8 процента сгенерированных текстов соответственно.

Как распознать искусственный интеллект

Для анализа текстов специалисты использовали инструмент OpenPangram. Алгоритм искал специфические слова, фразы и пунктуационные особенности, которые выдают нейросети. Выяснилось, что у искусственного интеллекта есть свои любимые языковые конструкции.

В частности, в сгенерированных текстах в два раза чаще встречается длинное тире, а использование оксфордской запятой выросло на 63 процента.

Также машины чаще используют определенные слова. Например, английские термины "delve" (углубляться), "interplay" (взаимодействие) и "testament" (свидетельство) стали появляться в текстах в два раза чаще.

Кроме того, нейросети часто используют негативный параллелизм в стиле "это не просто X, это Y" – частота таких конструкций выросла почти втрое.

Грозит ли нам "мертвый интернет"

Теория "мертвого интернета", которая приобрела популярность в 2021 году, утверждает, что сеть уже давно захватили боты, а люди потребляют исключительно автоматизированный контент. Исследование Pew Research Center не подтверждает эту теорию полностью, но показывает, что доля правды в ней есть.

Несмотря на то, что системы распознавания искусственного интеллекта иногда ошибаются, общая тенденция очевидна. Информационная среда меняется, и нейросети превращаются из инструментов поиска в главных производителей нового контента в глобальной сети.