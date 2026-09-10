Meta відібрала ім'я у відомого гурту Muse, оскільки так тепер називається її ШІ

Британський рок-гурт Muse втратив своє унікальне ім'я у соцмережах компанії Meta. Причиною став новий штучний інтелект, якому знадобилася ця назва для просування. Рокери роками володіли іменем "muse" в усіх своїх акаунтах, але тепер змушені використовувати нове. Найгірше, що довгі руки Марка Цукерберга дісталися навіть до інших компаній.

Цукерберг краде ім'я

Музичний колектив оформив торгову марку на свою назву ще у 1999 році та тривалий час користувався коротким ідентифікатором @muse на платформах. Однак тепер фанати звернули увагу, що сторінки гурту змінили на @museband, пише Engadget

Коли Марк Цукерберг офіційно презентував нового цифрового асистента, виявилося, що нікнейм тепер належить боту, а не групі з 2,7 мільйона підписників. Ба більше, під час перших анонсів, коли зміни ще не відбулися, керівники Meta помилково позначали у публікаціях саме сторінку рокерів замість власного штучного інтелекту.



Так тепер виглядає сторінка Muse / Скриншот 24 Каналу

Ситуація виглядає особливо іронічною, адже гурт Muse відомий своїми піснями про страхи перед технологічним тиском і соціальним пригніченням. Журналісти видання The Independent наголосили, що музиканти роками застерігали слухачів у своїй творчості від подібних дій корпорацій.

Цікаво, що нікнейм змінився не лише в Instagram і Threads. Аналогічні зміни тепер можна побачити й у соцмережі Ілона Маска, яка тепер називається X. Там теж з'явилася сторінка нового ШІ Цукерберга, і вона володіє унікальним хендлом @muse.

Представники гурту та компанії Meta відмовилися від коментарів щодо присвоєння імені.

Для Meta це не вперше

Втім, це далеко не перший випадок, коли Meta забирає популярні нікнейми на користь власних продуктів:

У 2021 році після зміни назви компанія заволоділа акаунтом @Meta, який раніше належав незалежному журналу про мотоцикли. Тоді головний редактор видання назвав втрату імені важким ударом від корпоративного голіафа.

Подібна історія повторилася під час запуску мережі Threads у 2023 році, коли акаунт торгової марки одягу American Threads раптово перейшов у власність технологічного гіганта.

Офіційна позиція та правила платформ

Згідно з офіційними правилами, Meta забороняє купівлю, продаж або торгівлю іменами користувачів в Instagram. Проте пресслужба компанії раніше уникала відповідей на запитання щодо фінансових компенсацій чи юридичного тиску на власників акаунтів.

Схожі випадки трапляються і на інших платформах. Журналісти New York Times та NBC News повідомляли, що мережа X також забирала рідкісні нікнейми у користувачів для офіційних акаунтів, пропонуючи натомість брендовані подарунки або змінюючи ім'я без попередження.

Попри відсутність публічних деталей угоди між рокерами та технологічним гігантом, прихильники гурту вже висловлюють обурення на платформі Reddit, вказуючи на черговий випадок корпоративного свавілля.