Цукерберг крадет имя

Музыкальный коллектив зарегистрировал торговую марку на свое название еще в 1999 году и долгое время пользовался коротким идентификатором @muse на платформах. Однако теперь фанаты обратили внимание, что страницы группы сменили на @museband, пишет Engadget

Когда Марк Цукерберг официально представил нового цифрового помощника, оказалось, что никнейм теперь принадлежит боту, а не группе с 2,7 миллиона подписчиков. Более того, во время первых анонсов, когда изменения еще не произошли, руководители Meta по ошибке отмечали в публикациях именно страницу рокеров вместо собственного искусственного интеллекта.



Так теперь выглядит страница Muse / Скриншот 24 Канала

Ситуация выглядит особенно иронично, ведь группа Muse известна своими песнями о страхах перед технологическим давлением и социальным угнетением. Журналисты издания The Independent отметили, что музыканты годами предостерегали слушателей в своем творчестве от подобных действий корпораций.

Интересно, что никнейм изменился не только в Instagram и Threads. Аналогичные изменения теперь можно увидеть и в соцсети Илона Маска, которая теперь называется X. Там тоже появилась страница нового ИИ Цукерберга, и она имеет уникальный хендл @muse.

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Представители группы и компании Meta отказались от комментариев по поводу присвоения имени.

Для Meta это не первый раз

Впрочем, это далеко не первый случай, когда Meta берет популярные никнеймы в пользу собственных продуктов:

В 2021 году после смены названия компания завладела аккаунтом @Meta, который ранее принадлежал независимому журналу о мотоциклах. Тогда главный редактор издания назвал потерю имени тяжелым ударом со стороны корпоративного гиганта.

Подобная история повторилась во время запуска сети Threads в 2023 году, когда аккаунт торговой марки одежды American Threads внезапно перешел в собственность технологического гиганта.

Официальная позиция и правила платформ

Согласно официальным правилам, Meta запрещает покупку, продажу или торговлю именами пользователей в инстаграме. Однако пресс-служба компании ранее избегала ответов на вопросы о финансовых компенсациях или юридическом давлении на владельцев аккаунтов.

Подобные случаи происходят и на других платформах. Журналисты New York Times и NBC News сообщали, что сеть X также взяла у пользователей редкие никнеймы для официальных аккаунтов, предлагая взамен брендированные подарки или изменяя имя без предупреждения.

Несмотря на отсутствие публичных подробностей соглашения между рокерами и технологическим гигантом, поклонники группы уже выражают возмущение на платформе Reddit, указывая на очередной случай корпоративного произвола.