Українські магазини METRO закупили екзоскелети для працівників: як вони полегшують роботу

Мережа METRO Україна успішно випробувала пасивні екзоскелети для співробітників своїх торговельних центрів. Механічні помічники вже допомагають вантажникам та комплектувальникам зменшити навантаження на спину на 30 – 40 відсотків, а компанія планує розширити ініціативу на всі свої магазини.

Від футуристичної фантастики до щоденної роботи

Ідея випробувати нові технології з'явилася у ритейлера кілька років тому, коли компанія шукала способи зменшити фізичне навантаження на співробітників у торговельних центрах. Через воєнний стан та кадровий дефіцит жінкам довелося частіше виконувати роботу, яка раніше вважалася переважно чоловічою, зокрема, піднімати та переносити важкі вантажі. Про це у своїй колонці для Асоціації рітейлерів України розповів головний інженер з охорони праці METRO Україна Андрій Ретинський.



METRO Україна впроваджує екзоскелети для працівників / Фото Асоціація рітейлерів України/METRO Україна

Перші результати та вражаюча статистика

У 2025 році мережа запустила пілотний проєкт, випробувавши перші 10 екзоскелетів від обраних через тендер постачальників. Для випробувань сформували команду працівників, які пройшли спеціальний інструктаж та навчання. Користування обладнанням було повністю добровільним. Вже через два місяці регулярного використання 80 відсотків учасників експерименту відзначили суттєве зменшення втоми та болю у спині, а адаптація до пристрою займала приблизно один тиждень.

Принципово важливо розуміти: екзоскелет не замінює людину. Це додатковий інструмент, покликаний зробити її роботу комфортнішою та зменшити втому,

– прокоментував головний інженер з охорони праці METRO Україна Андрій Ретинський.



METRO Україна впроваджує екзоскелети для працівників / Фото Асоціація рітейлерів України/METRO Україна

Особливості конструкції та плани на масштабування

У торговельних центрах використовують пасивні екзоскелети, які не мають моторів або акумуляторів. Вони працюють завдяки механічній системі підтримки, яка допомагає розподіляти вагу під час підйому вантажів. За даними виробників, такі гаджети знижують навантаження на м'язи спини та плечей на 30 – 40 відсотків. Один такий девайс коштує близько 1500 євро, причому його налаштовують індивідуально під кожного працівника.



METRO Україна впроваджує екзоскелети для працівників / Фото Асоціація рітейлерів України/METRO Україна

Опитування показало, що 100 відсотків учасників тестування задоволені системою підтримки та готові використовувати її надалі, а шість із десяти робітників зауважили підвищення власної ефективності. Завдяки успішному старту компанія розширила парк екзоскелетів до 35 одиниць і планує суттєво збільшити інвестиції.

Для нас важливо, щоб технології не просто модернізували робочі процеси, а робили щоденну роботу людей безпечнішою, комфортнішою та ефективнішою,

– додав Андрій Ретинський.

До кінця наступного року ритейлер ставить за мету забезпечити персональними екзоскелетами працівників усіх торговельних центрів мережі, які найчастіше виконують важку фізичну роботу. Паралельно компанія продовжує випробовувати моделі інших виробників та впроваджувати рішення з автоматизації й роботизації складських процесів.

METRO Україна впроваджує екзоскелети для працівників: дивіться відео