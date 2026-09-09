От футуристической фантастики до повседневной работы

Идея опробовать новые технологии возникла у ритейлера несколько лет назад, когда компания искала способы снизить физическую нагрузку на сотрудников в торговых центрах. Из-за военного положения и кадрового дефицита женщинам пришлось чаще выполнять работу, которая раньше считалась преимущественно мужской, в частности, поднимать и переносить тяжелые грузы. Об этом в своей колонке для Ассоциации ритейлеров Украины рассказал главный инженер по охране труда METRO Украина Андрей Ретинский.



METRO Украина внедряет экзоскелеты для работников / Фото: Ассоциация ритейлеров Украины/METRO Украина

Первые результаты и впечатляющая статистика

В 2025 году сеть запустила пилотный проект, опробовав первые 10 экзоскелетов от поставщиков, отобранных по результатам тендера. Для испытаний сформировали команду сотрудников, прошедших специальный инструктаж и обучение. Использование оборудования было полностью добровольным. Уже через два месяца регулярного использования 80 процентов участников эксперимента отметили существенное уменьшение усталости и боли в спине, а адаптация к устройству занимала примерно одну неделю.

Принципиально важно понимать: экзоскелет не заменяет человека. Это дополнительный инструмент, призванный сделать его работу более комфортной и уменьшить усталость,

– прокомментировал главный инженер по охране труда METRO Украина Андрей Ретинский.



METRO Украина внедряет экзоскелеты для работников / Фото Ассоциация ритейлеров Украины/METRO Украина

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Особенности конструкции и планы по расширению использования

В торговых центрах используются пассивные экзоскелеты, не имеющие двигателей или аккумуляторов. Они работают благодаря механической системе поддержки, которая помогает распределять вес при подъеме грузов. По данным производителей, такие устройства снижают нагрузку на мышцы спины и плеч на 30–40 процентов. Одно такое устройство стоит около 1500 евро, причем его настраивают индивидуально под каждого работника.



METRO Украина внедряет экзоскелеты для работников / Фото Ассоциация ритейлеров Украины/METRO Украина

Опрос показал, что 100 процентов участников тестирования довольны системой поддержки и готовы использовать ее в дальнейшем, а шесть из десяти работников отметили повышение собственной эффективности. Благодаря успешному старту компания расширила парк экзоскелетов до 35 единиц и планирует существенно увеличить инвестиции.

Для нас важно, чтобы технологии не просто модернизировали рабочие процессы, а делали повседневную работу людей более безопасной, комфортной и эффективной,

– добавил Андрей Ретинский.

К концу следующего года ритейлер ставит перед собой цель обеспечить персональными экзоскелетами сотрудников всех торговых центров сети, которые чаще всего выполняют тяжелую физическую работу. Параллельно компания продолжает тестировать модели других производителей и внедрять решения по автоматизации и роботизации складских процессов.

METRO Украина внедряет экзоскелеты для сотрудников: смотрите видео