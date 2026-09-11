Європа самостійно відправиться на Венеру, оскільки NASA виходить з місії Envision

Європейське космічне агентство реалізує місію до Венери Envision без допомоги США. Через скорочення фінансування NASA скасувало постачання ключового радарного інструмента для орбітального апарата.

Чому Європа досліджуватиме Венеру самостійно

Як повідомляє видання Ars Technica, Європейське космічне агентство не відмовляється від своїх планів і продовжує підготовку місії Envision. Причиною самостійного шляху стало рішення NASA, яке заявило про неможливість виконати свої зобов'язання та надати радарний інструмент американського виробництва.

Головне завдання орбітального апарата Envision – це створення карти поверхні Венери з роздільною здатністю, яка у 10 разів перевищує показники останньої радарної місії NASA 1990-х років. Густі хмари із сірчаної кислоти повністю закривають поверхню планети від оптичних камер, тому радар залишається єдиним ефективним способом роздивитися її рельєф. За допомогою Envision науковці планують знайти сліди активного вулканізму.

Бюджетні проблеми NASA та розрив угоди

У 2024 році європейське та американське космічні агентства підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільної роботи над Envision:

Американська сторона мала надати радар із синтезованою апертурою, який є основним інструментом картографування, а також забезпечити зв'язок через мережу Deep Space Network.

Натомість європейська сторона бере на себе побудову самого космічного апарата, інших наукових приладів та запуск за допомогою ракети Ariane 6.

Однак адміністрація США запропонувала скоротити фінансування наукових програм NASA майже вдвічі на 2026 та 2027 фінансові роки. Попри те, що Конгрес відхилив більшість скорочень на 2026 рік і виділив 2,54 мільярда доларів на підрозділ планетних наук, це все одно на 220 мільйонів доларів менше за попереднє фінансування. Такий дефіцит змусив керівників NASA ухвалювати складні рішення та відмовлятися від участі в міжнародних партнерствах.

Що чекає на дослідження Венери надалі

Додаткове фінансування від Конгресу дозволило врятувати власну місію NASA під назвою DAVINCI. Вона передбачає відправку зонда безпосередньо в гарячу та щільну атмосферу планети. Водночас американське агентство перенаправило ресурси й урізало підтримку діючих місій, які працюють довше запланованого терміну.

Європа ж продовжує роботу над Envision самостійно. Науковці готують власний космічний апарат і планують реалізувати всі дослідницькі цілі для вивчення загадкової сусідки Землі.