Почему Европа будет исследовать Венеру самостоятельно

Как сообщает издание Ars Technica, Европейское космическое агентство не отказывается от своих планов и продолжает подготовку миссии Envision. Причиной самостоятельного пути стало решение NASA, которое заявило о невозможности выполнить свои обязательства и предоставить радарный прибор американского производства.

Главная задача орбитального аппарата Envision – создание карты поверхности Венеры с разрешением, в 10 раз превышающим показатели последней радарной миссии NASA 1990-х годов. Густые облака из серной кислоты полностью закрывают поверхность планеты от оптических камер, поэтому радар остается единственным эффективным способом рассмотреть ее рельеф. С помощью Envision ученые планируют найти следы активного вулканизма.

Бюджетные проблемы NASA и расторжение соглашения

В 2024 году европейское и американское космические агентства подписали меморандум о взаимопонимании относительно совместной работы над Envision:

американская сторона должна была предоставить радар с синтезированной апертурой, который является основным инструментом картографирования, а также обеспечить связь через сеть Deep Space Network.

В свою очередь, европейская сторона берет на себя строительство самого космического аппарата, других научных приборов и запуск с помощью ракеты Ariane 6.

Однако администрация США предложила сократить финансирование научных программ NASA почти вдвое на 2026 и 2027 финансовые годы. Несмотря на то, что Конгресс отклонил большинство сокращений на 2026 год и выделил 2,54 миллиарда долларов на подразделение планетных наук, это все равно на 220 миллионов долларов меньше предыдущего финансирования. Такой дефицит вынудил руководство НАСА принимать сложные решения и отказываться от участия в международных партнерствах.

Что ждет исследования Венеры в будущем

Дополнительное финансирование от Конгресса позволило спасти собственную миссию НАСА под названием DAVINCI. Она предусматривает отправку зонда непосредственно в горячую и плотную атмосферу планеты. В то же время американское агентство перенаправило ресурсы и сократило поддержку действующих миссий, которые работают дольше запланированного срока.

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Европа же продолжает работу над Envision самостоятельно. Ученые готовят собственный космический аппарат и планируют реализовать все исследовательские цели по изучению загадочной соседки Земли.