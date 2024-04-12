12 квітня відзначаємо Міжнародний день польоту людини в космос: усе, що вам потрібно знати

Міжнародний день польоту людини в космос відзначається щороку 12 квітня. Людство по всій планеті святкує початок космічної ери, згадуючи, як це було.

Трохи історії

Уперше цей день став святковим у всьому світі після резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 7 квітня 2011 року. Однак ще раніше його відзначали в СРСР під назвою "День космонавтики". В Україні це також День працівників ракетно-космічної галузі.

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Днем свята невипадково було обране 12 квітня, адже саме в цей день у 1961 році Юрій Гагарін здійснив політ на орбіту Землі на космічному кораблі "Восток-1". Він провів на орбіті 108 хвилин і це досягнення проклало шлях до подальшого освоєння космосу.

Як зазначає ООН, Міжнародний день першого польоту людини в космос відзначається для того, щоб нагадати про роль космічної науки й технологій у досягненні цілей сталого розвитку, а також сприяти поліпшенню добробуту держав і народів. Традиційно з нагоди цього дня музеї космонавтики, наукові центри та школи організовують заходи, присвячені програмам, пов'язаним із космосом.

Для вчених і загалом всього людства цей день є не просто вшануванням минулого, адже він великою мірою також і про наше майбутнє, в якому дослідження космосу продовжує розширювати межі людських знань і досягнень – від космічних станцій на орбіті Землі до місій на Марс та інші планети.

Світова наука та космонавтика також згадує й наступні досягнення, які стали можливими в тому числі й завдяки польоту Гагаріна:

20 липня 1969 року людство досягло ще однієї віхи, коли місія NASA "Аполлон-11" успішно висадила астронавтів Ніла Армстронга та Базза Олдріна на поверхню Місяця. Вони перебували на поверхні 2 години 31 хвилину й 40 секунд. Це був перший і поки що єдиний випадок в історії, коли людина відвідувала земний супутник. Армстронг, який першим ступив на Місяць, сказав: "Це маленький крок для людини, гігантський стрибок для людства".

Міжнародна космічна станція (МКС) – символ міжнародної співпраці в дослідженні космосу. Вона обертається навколо Землі приблизно кожні 90 хвилин, постійно приймаючи астронавтів з різних країн, які спільно працюють над проведенням революційних досліджень у різних галузях — від біології до астрофізики.

І, звісно ж, майбутні місії на Місяць та Марс, які прямо зараз плануються й розробляються.

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Дослідження космосу не тільки дає уявлення про історію нашої Сонячної системи, але й робить цінний внесок у різні галузі, такі як зв'язок, навігація, прогнозування погоди, споживчі технології та інші. Тож надзвичайно важко переоцінити значення цього дня, який справді змінив нашу історію.