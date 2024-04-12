Немного истории

Впервые этот день стал праздничным во всем мире после резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 7 апреля 2011 года. Однако еще раньше его отмечали в СССР под названием "День космонавтики". В Украине это также День работников ракетно-космической отрасли.

Смотрите также NASA идентифицировало загадочный объект, вращающийся вокруг Луны

Днем праздника неслучайно было выбрано 12 апреля, ведь именно в этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил полет на орбиту Земли на космическом корабле "Восток-1". Он провел на орбите 108 минут, и это достижение проложило путь к дальнейшему освоению космоса.

Как отмечает ООН, Международный день первого полета человека в космос отмечается для того, чтобы напомнить о роли космической науки и технологий в достижении целей устойчивого развития, а также способствовать улучшению благосостояния государств и народов. Традиционно по случаю этого дня музеи космонавтики, научные центры и школы организуют мероприятия, посвященные программам, связанным с космосом.

Для ученых и вообще всего человечества этот день является не просто чествованием прошлого, ведь он во многом также и о нашем будущем, в котором исследование космоса продолжает расширять границы человеческих знаний и достижений – от космических станций на орбите Земли до миссий на Марс и другие планеты.

Мировая наука и космонавтика также вспоминает и следующие достижения, которые стали возможными, в том числе, и благодаря полету Гагарина:

20 июля 1969 года человечество достигло еще одной вехи, когда миссия NASA "Аполлон-11" успешно высадила астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина на поверхность Луны. Они находились на поверхности 2 часа 31 минуту и 40 секунд. Это был первый и пока единственный случай в истории, когда человек посещал земной спутник. Армстронг, который первым ступил на Луну, сказал: "Это маленький шаг для человека, гигантский скачок для человечества".

Международная космическая станция (МКС) – символ международного сотрудничества в исследовании космоса. Она вращается вокруг Земли примерно каждые 90 минут, постоянно принимая астронавтов из разных стран, которые совместно работают над проведением революционных исследований в различных областях - от биологии до астрофизики.

И, конечно же, будущие миссии на Луну и Марс, которые прямо сейчас планируются и разрабатываются.

Исследование космоса не только дает представление об истории нашей Солнечной системы, но и делает ценный вклад в различные отрасли, такие как связь, навигация, прогнозирование погоды, потребительские технологии и другие. Поэтому чрезвычайно трудно переоценить значение этого дня, который действительно изменил нашу историю.