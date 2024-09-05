Чи викликають мобільні телефони рак мозку? Наука остаточно відповідає на це питання

Дослідження, проведене за підтримки ВООЗ, остаточно відповіло на старе питання: чи може випромінювання мобільного телефона або смартфона спровокувати рак мозку? Таке твердження побутує вже багато років і багато хто досі в нього вірить і просуває. Тож чи так це насправді?

Чи провокують смартфони рак

Якщо коротко, то вчені не виявили жодного зв'язку між використанням мобільних телефонів і раком мозку. Ці висновки враховували людей, які не користуються смартфонами понад 10 років, вивчали кількість дзвінків і їхню тривалість.

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Цей звіт базується на огляді й аналізі результатів понад 5 000 досліджень. У результаті з них усіх було обрано 63 статті, опубліковані між 1994 і 2022 роками, в яких разом брали участь учасники з 22 країн. В одній з них – дослідженні Австралійського агентства з радіаційного захисту та ядерної безпеки (ARPANSA) – також не виявило зв'язку з іншими видами раку голови та шиї.

У 2011 році Міжнародне агентство з вивчення раку (МАВР) класифікувало радіохвилі як "можливо канцерогенні", що означає, що експерти агентства не можуть ні підтвердити, ні спростувати їхню шкоду для здоров'я. Аналогічну класифікацію також мають Aloe vera, кава, робота пожежника і більш ніж 1000 інших позицій. Тож робити якісь висновки за цією класифікацією МАВР просто недоречно.

Цей систематичний огляд спостережень за людьми ґрунтується на набагато більшому наборі даних, ніж той, що розглядався МАВР. Він також включає більш пізні та всебічні дослідження, тому ми можемо бути більш упевненими в тому, що вплив радіохвиль від бездротових технологій не становить небезпеки для здоров'я людини,

– каже Кен Каріпідіс, заступник директора ARPANSA з оцінки впливу на здоров'я і провідний автор дослідження.

Каріпідіс та його команда тепер досліджують, чи пов'язані мобільні телефони з іншими видами раку, такими як лейкемія.