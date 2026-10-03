Чи варто відмовитися від планшета заради складаного телефона: усі плюси та мінуси

Складані смартфони формату книжки пропонують дисплеї, що розміром конкурують із компактними планшетами. Поєднання двох пристроїв в один здається ідеальною ідеєю, проте таке рішення має свої компроміси.

Зручність проти робочої продуктивності

Новітні компактні планшети, як-от iPad Mini, мають екран діагоналлю 21,1 сантиметра, що лише на 0,8 сантиметра більше за показники Pixel 11 Pro Fold та Galaxy Z Fold 8 Ultra. Модель iPhone Duo з екраном 19,3 сантиметра лише трохи поступається їм за розмірами. Коли пристрій розміром 20,3 сантиметра легко складається до габаритів звичайного смартфона, це створює головну перевагу – максимальну мобільність, пише 24 Канал.

Користувачі отримують усі функції смартфона разом із можливістю розгорнути великий екран у будь-який момент. Крім того, це спрощує використання мобільного інтернету, адже для окремого планшета зазвичай потрібен другий тарифний план або постійне використання смартфона як точки доступу. Гнучкий гаджет об'єднує ці сценарії та легко поміщається в кишеню.

Ахіллесова п'ята гнучких пристроїв

Попри зручність у дорозі, звичайні планшети зберігають беззаперечне лідерство під час тривалої роботи чи виконання складних завдань. Гнучкі смартфони чудово підходять для перегляду контенту або мультизадачності з двома-трьома додатками, але вони не забезпечують такого рівня комфорту та робочого простору, як повноцінний планшет. Це особливо помітно під час редагування відео, графічного дизайну чи роботи з великим обсягом даних.

Хоча до гнучких телефонів можна підключати більшість периферійних пристроїв, постійне використання смартфона як основної робочої машини створює велике навантаження на акумулятор. Оскільки це ваш єдиний щоденний пристрій, швидко розряджена батарея стає серйозним компромісом.

Ціна та апаратні нюанси

Фінансовий аспект також грає проти складаних моделей, адже Pixel 11 Pro Fold та Galaxy Z Fold 8 належать до преміального цінового сегмента. Купівля одного гнучкого пристрою часто коштує дорожче, ніж придбання окремого смартфона та планшета.

Конструкція складних гаджетів додає складності: шарніри та гнучкі дисплеї піддаються зношуванню, а лінія згину залишається помітною при певному освітленні. До того ж деякі додатки неоптимально використовують розгорнутий екран, просто розтягуючи вертикальний інтерфейс.

Таким чином, складаний смартфон стане чудовою заміною для компактного планшета в дорозі, але для серйозних робочих завдань краще обрати окремий планшет.