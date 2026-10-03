Удобство против производительности

Новейшие компактные планшеты, такие как iPad Mini, имеют экран диагональю 21,1 сантиметра, что всего на 0,8 сантиметра больше, чем у Pixel 11 Pro Fold и Galaxy Z Fold 8 Ultra. Модель iPhone Duo с экраном 19,3 сантиметра лишь немного уступает им по размерам. Когда устройство размером 20,3 сантиметра легко складывается до габаритов обычного смартфона, это создает главное преимущество – максимальную мобильность, пишет 24 Канал.

Пользователи получают все функции смартфона вместе с возможностью развернуть большой экран в любой момент. Кроме того, это упрощает использование мобильного интернета, ведь для отдельного планшета обычно требуется второй тарифный план или постоянное использование смартфона в качестве точки доступа. Гибкий гаджет объединяет эти сценарии и легко помещается в карман.

Ахиллесова пята гибких устройств

Несмотря на удобство в дороге, обычные планшеты сохраняют бесспорное лидерство при длительной работе или выполнении сложных задач. Гибкие смартфоны отлично подходят для просмотра контента или многозадачности с двумя-тремя приложениями, но они не обеспечивают такого уровня комфорта и рабочего пространства, как полноценный планшет. Это особенно заметно при редактировании видео, графическом дизайне или работе с большим объемом данных.

Хотя к гибким телефонам можно подключать большинство периферийных устройств, постоянное использование смартфона в качестве основного рабочего устройства создает большую нагрузку на аккумулятор. Поскольку это ваше единственное устройство повседневного использования, быстро разряжающаяся батарея становится серьезным компромиссом.

Цена и аппаратные нюансы

Финансовый аспект также играет против складных моделей, ведь Pixel 11 Pro Fold и Galaxy Z Fold 8 относятся к премиальному ценовому сегменту. Покупка одного гибкого устройства часто обходится дороже, чем приобретение отдельного смартфона и планшета.

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Конструкция складных гаджетов добавляет сложности: шарниры и гибкие дисплеи подвержены износу, а линия сгиба остается заметной при определенном освещении. К тому же некоторые приложения неэффективно используют развернутый экран, просто растягивая вертикальный интерфейс.

Таким образом, складной смартфон станет отличной заменой компактному планшету в дороге, но для серьезных рабочих задач лучше выбрать отдельный планшет.