Хакери атакували урядові ресурси Литви, однак нічого не взяли

Міністерство внутрішніх справ Литви повідомило про гібридну кібератаку на свої внутрішні мережі. Зловмисники проникли в урядову систему, однак нові заходи безпеки дозволили фахівцям вчасно виявити загрозу та зупинити подальше поширення цифрового хробака.

Деталі інциденту та реакція влади

Ціллю хакерів стала інформаційна система EPEKIS, яка відповідає за надання публічних послуг і видачу документів. Ще з 2018 року ця платформа працює в режимі архіву, де зберігаються дані іноземців, які зверталися по громадянство Литви. Хоча кіберзлочинці сформували окремі набори даних, правоохоронці не зафіксували факту їхнього скачування чи викрадення, пише LRT.

Міністр внутрішніх справ Литви Мартинас Кателінас зазначив, що під час цієї гібридної операції зловмисники могли задіяти платформи штучного інтелекту. Останнім часом країна потерпає від регулярних цифрових нападів. У травні прокуратура розпочала розслідування через витік понад 600 тисяч записів із Реєстру нерухомості, які хакери здобули через викрадені облікові записи працівників Департаменту міграції.

Не відкидаємо, що для цієї атаки могли задіяти платформу штучного інтелекту. Це ще раз доводить, що можливості кібератак розвиваються надзвичайно стрімко,

– сказав міністр внутрішніх справ Литви Мартинас Кателінас.

Після попередніх випадків урядовці задіяли двоетапну автентифікацію та посилили моніторинг трафіку. Попри тиск ворожих угруповань, саме ці захисні бар'єри дали змогу швидко перехопити контроль.

Унаслідок попередніх витоків інформації очільники відповідальних департаментів уже залишили свої посади. Нинішній випадок розслідує Бюро кримінальної поліції Литви.