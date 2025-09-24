Операційна система iOS 26 доступна вже деякий час, але багато користувачів вирішують почекати, поки інші виявлять помилки у першій версії, або ж просто використовують старіші моделі iPhone. Це не привід відмовляти собі у покращеному досвіді! Навіть якщо ви не плануєте оновлюватися, існує безліч налаштувань та вдосконалень у iOS 18, які можуть зробити ваш iPhone швидшим та автономнішим.

Ми виділили 10 простих змін – від покращення роботи батареї до радикальної зміни зовнішнього вигляду головного екрана та підвищення конфіденційності, – які можуть миттєво вплинути на продуктивність вашого поточного пристрою. 24 Канал допоможе вам перетворити ваш поточний iPhone на те, що отримують користувачі iOS 26 без потреби оновлюватися до нової системи.

Навіщо вам це потрібно?

Якщо ви відчуваєте, що ваш iPhone працює трохи мляво, або просто хочете отримати від нього максимум, перш без оновлення операційної системи, зміна цих налаштувань iOS 18 – чудовий початок.

Ці прості зміни мають миттєвий вплив: деякі допомагають зменшити фонове споживання заряду батареї, інші дають вам більше контролю над конфіденційністю, а ще деякі є просто покращеннями "якості життя", які змушують ваш телефон працювати плавнішим.

Зокрема, ви дізнаєтеся, як налаштувати кнопки на екрані блокування, як нарешті вільно розміщувати іконки програм на головному екрані, як заблокувати чутливі програми за допомогою Face ID і навіть як покращити чіткість діалогів у програмі TV.

Як прибрати сортування за категоріями в "Пошті"?

У кожного користувача свій підхід до організації електронних листів. Традиційно програма "Пошта" показувала їх у хронологічному порядку, але з оновленням з'явилася функція автоматичного сортування.

Система створює віртуальні теки для листів категорій "Основні", "Транзакції", "Оновлення" та "Акції", намагаючись вгадати, куди який лист віднести.

Якщо такий підхід вам не до вподоби, є два способи вирішити проблему:

Тимчасово переглянути всі листи разом . Якщо категорії загалом корисні, але іноді вам потрібен єдиний хронологічний список, просто проведіть пальцем до кінця вправо на панелі категорій і торкніться вкладки "Усі листи".

. Якщо категорії загалом корисні, але іноді вам потрібен єдиний хронологічний список, просто проведіть пальцем до кінця вправо на панелі категорій і торкніться вкладки "Усі листи". Повністю вимкнути категорії. Щоб назавжди повернутися до класичного вигляду поштової скриньки, натисніть на меню з трьома крапками (...) у правому верхньому куті екрана, а потім виберіть опцію "Вид списком". Це деактивує сортування і поверне всі листи в єдину стрічку.



Ви можете змінити подання листів на "Пошті", як вам зручно / Фото 24 Канал / CNET

Як змінити стандартні кнопки на екрані блокування?

Нижні кути екрана блокування iPhone – це найдоступніші місця для швидкого доступу до функцій, адже до них легко дотягнутися великим пальцем. Раніше ці позиції були жорстко закріплені за ліхтариком та камерою, і змінити це було неможливо. Для багатьох це було незручно, адже ліхтарик часто вмикався випадково в кишені.

В iOS 18 ви можете нарешті замінити ці кнопки на інші або взагалі їх видалити. Серед доступних варіантів:

Розпізнавання музики через Shazam

Увімкнення Темного режиму

Встановлення будильника/таймера

Активація Режиму польоту

Відкриття гаманця Wallet

Швидкі грошові перекази через Tap to Cash та багато іншого.

Ось як це зробити покроково:

На екрані блокування iPhone торкніться й утримуйте палець у будь-якому місці дисплея, доки не з'явиться кнопка "Налаштувати". Вам потрібно буде розблокувати телефон за допомогою Face ID, Touch ID або пароля. Натисніть "Налаштувати", а потім виберіть "Екран блокування". Ви побачите іконки кнопок у нижніх кутах. Щоб видалити одну з них, торкніться значка "–" (мінус) на іконці. Щоб замінити кнопку на іншу функцію, торкніться її місця (тепер там буде значок "+"), а потім виберіть потрібну дію на наступному екрані. Ви також можете залишити це місце порожнім, не додаючи жодної кнопки. Повторіть ці кроки для іншої кнопки, якщо ви також хочете її змінити. Коли закінчите, натисніть "Готово" у правому верхньому куті. Торкніться екрана блокування ще раз, щоб вийти з режиму налаштування.



Змінити кнопки на екрані блокування не важко / Фото 24 Канал / CNET

Як налаштувати пріоритезацію сповіщень?

Ця нова функція, що з'явилася в оновленні iOS 18.4, доступна для моделей iPhone, які підтримують Apple Intelligence. Вона створена для боротьби з інформаційним перевантаженням, коли важливі повідомлення губляться серед десятків рекламних розсилок, новин та інших нетермінових сповіщень.

Важливо! Apple Intelligence працює на таких моделях: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, вся лінійка iPhone 16.

Коли функція увімкнена, штучний інтелект в реальному часі аналізує всі сповіщення, що надходять, і визначає, які з них, найімовірніше, є для вас важливими.

Наприклад, повідомлення від людини з вашого списку контактів отримає вищий пріоритет, ніж випадкове шахрайське повідомлення чи сповіщення про знижки з інтернет-магазину.

Щоб налаштувати пріоритетні сповіщення, виконайте такі дії:

Перейдіть у "Параметри" > "Сповіщення". Знайдіть розділ "Apple Intelligence" і торкніться пункту "Пріоритетні сповіщення".

На цьому екрані ви можете вмикати або вимикати цю функцію для кожної програми окремо, що дозволяє гнучко налаштувати, сповіщення від яких додатків ви хочете бачити в пріоритеті.



Як налаштувати пріоретизацію сповіщень / Фото 24 Канал / CNET

Як налаштувати нові завдання для кнопки "Дія"?

Кнопка "Дія" (Action Button) на iPhone 15 Pro, а також на нових моделях iPhone 16, iPhone 16E, iPhone 16 Pro та лінійці iPhone 17 замінила класичний перемикач беззвучного режиму. За замовчуванням вона виконує ту саму функцію, але її можна налаштувати для запуску камери, ліхтарика, диктофона або навіть виконання складних команд через "Швидкі команди".

В iOS 18 її можливості розширилися. Головне нововведення – це можливість призначати кнопці "Дія" елементи з Центру керування. Наприклад, ви можете налаштувати її так, щоб одним натисканням відкривався пульт для навігації по Apple TV або запускався Shazam для ідентифікації пісні.

Крім того, оновлення iOS 18.4 додало опцію Visual Intelligence для кнопки "Дія". Це робить технології штучного інтелекту доступними на iPhone 16E, який не має нової кнопки Camera Control, але тепер може використовувати ШІ через кнопку "Дія".

Щоб вибрати іншу дію для кнопки "Дія", виконайте такі кроки:

Перейдіть у "Параметри" > "Кнопка дії". Гортайте екран вбік, щоб переглянути та вибрати одну з доступних дій (наприклад, "Камера", "Ліхтарик", "Беззвучний режим").

Для опцій, що мають додаткові налаштування, таких як "Елементи керування", "Швидка команда" або "Доступність", торкніться кнопки "Вибрати" під ними, щоб вказати, яку саме дію потрібно виконати.



Кнопку "Дія" можна налаштувати на різні функції / Фото 24 Канал / CNET

Як надати домашньому екрану радикально новий вигляд?

В iOS 18 Apple кардинально змінила підхід до налаштування домашнього екрана. Тепер ви можете вільно розміщувати іконки, застосовувати до них темну тему, тонувати їх у будь-який колір та навіть перетворювати на віджети, надаючи своєму iPhone унікального вигляду.

Думка, що можливість розміщувати іконки там, де хочеш, є революційною, може здатися дивною, але для користувачів iOS це справді велика зміна. Раніше система жорстко закріплювала додатки за сіткою зверху вниз і зліва направо. В iOS 18 ця ера закінчилася.

Вільне розташування застосунків

Тепер додатки можна розташовувати практично будь-де на екрані. Вам більше не доведеться миритися з тим, що іконки закривають обличчя на фотографії ваших дітей чи улюбленого вихованця на шпалерах. Хоча іконки все ще прив'язані до невидимої сітки (Apple не збирається допускати анархії), їх можна розміщувати набагато вільніше.

Як це зробити: Затисніть палець на домашньому екрані, щоб увійти в режим "тремтіння" (jiggle mode), а потім просто перетягніть іконки на нові позиції.

Швидке перетворення іконок на віджети

Сумісні додатки можна швидко перетворити на віджети, які відображають більше інформації. Наприклад, іконку "Карти" можна розширити до карти вашого поточного місцезнаходження з кнопками для пошуку місць.

Як це зробити: Затисніть іконку програми та знайдіть у меню, що з'явиться, ряд кнопок для зміни розміру. Після розширення ви можете змінювати розмір віджета, перетягуючи маркер у правому нижньому куті.

Нові візуальні налаштування: Темний режим, Тонування та Великі іконки

Для доступу до цих налаштувань увійдіть у режим "тремтіння", натисніть кнопку "Редагувати" у верхньому лівому куті та виберіть "Налаштувати".

Темний режим для домашнього екрана. Якщо ви коли-небудь "сліпли" від яскравого білого фону в темній кімнаті, ви оціните новий темний режим. Раніше він не поширювався на іконки та шпалери, але в iOS 18 це змінилося. У темному режимі іконки отримують чорний фон, а док-панель та теки стають темно-сірими. Шпалери також динамічно затемнюються.

Якщо вам не подобається затемнення фото, натисніть на іконку сонця, щоб повернути світлий фон, зберігши темні іконки.

Тоновані іконки. Це нова опція, яка дозволяє забарвити всі іконки та віджети в один колір. У меню налаштувань виберіть стиль "Тонований". Ви можете налаштувати Відтінок (повзунок з колірним спектром) та Яскравість (повзунок від темного до світлого). Щоб підібрати колір зі шпалер, використовуйте інструмент "Піпетка".

Великі іконки. Якщо підписи під іконками здаються вам зайвими, їх можна прибрати. У меню налаштувань торкніться кнопки "Великі". Це збільшить розмір самих іконок, видаливши їхні назви.

Після внесення всіх змін просто торкніться будь-якого місця на екрані, щоб застосувати їх і вийти з режиму налаштування.

Як змінити вигляд та функціональність Центру керування?

Якщо раніше Центр керування був лише зручним місцем для швидкого доступу до гучності та режиму польоту, то в iOS 18 він перетворився на справжній "конструктор", де ви самі вирішуєте, що і де буде розташовано.

Щоб розпочати налаштування:

Проведіть пальцем униз від правого верхнього кута екрана (або вгору від нижнього краю на iPhone SE), щоб відкрити Центр керування. Щоб увійти в режим редагування, натисніть і утримуйте палець на екрані або натисніть кнопку "+" у верхньому лівому куті.

Що можна робити в режимі редагування:

Переміщення елементів . Як і у випадку з іконками на домашньому екрані, просто перетягніть будь-який елемент керування в інше місце.

. Як і у випадку з іконками на домашньому екрані, просто перетягніть будь-який елемент керування в інше місце. Зміна розміру . Багато елементів мають маркер у правому нижньому куті, потягнувши за який, можна змінити їхній розмір. У більшості випадків це розкриває додаткову інформацію, наприклад, назву елемента та його поточний стан (наприклад, "Ліхтарик вимкнено").

. Багато елементів мають маркер у правому нижньому куті, потягнувши за який, можна змінити їхній розмір. У більшості випадків це розкриває додаткову інформацію, наприклад, назву елемента та його поточний стан (наприклад, "Ліхтарик вимкнено"). Додавання та видалення. Щоб видалити елемент, торкніться кнопки "–" (мінус) на ньому. Щоб додати новий, натисніть "Додати елемент керування" та виберіть потрібний зі списку, де є все – від "Запису екрана" до безлічі функцій доступності.



Центр керування тепер можна гнучко налаштувати / Фото 24 Канал / CNET

Багатосторінковий Центр керування

Найбільше нововведення – це підтримка кількох екранів. Проведіть пальцем вгору, і ви побачите:

Екран з елементами керування відтворенням медіа.

Екран з елементами керування розумним будинком (Home).

Сторінку, присвячену параметрам зв'язку (Wi-Fi, Bluetooth, стільникові дані).

Цікаво, що ці екрани – це насправді просто окремі елементи керування, розширені на всю область Центру керування. Ви можете змінювати їхній порядок. Наприклад, якщо ви хочете, щоб елементи керування розумним будинком були першими, просто перетягніть великий елемент "Дім" на попередній екран у режимі редагування.

Як заблокувати або приховати конфіденційні застосунки?

Ця функція додає ще один рівень захисту для ваших даних, не дозволяючи нікому, крім вас, отримати доступ до важливої інформації. Наприклад, ви ведете список ідей для подарунків у "Нотатках" і не хочете, щоб хтось випадково його побачив. Замість того, щоб блокувати кожну нотатку окремо, ви можете заблокувати весь додаток.

В iOS 18 є два рівні захисту: блокування та приховування.

Блокування застосунків

Заблокований застосунок залишається видимим на домашньому екрані, але для його відкриття потрібна автентифікація за допомогою Face ID, Touch ID або пароля.

Як заблокувати застосунок:

Торкніться та утримуйте іконку програми, яку ви хочете заблокувати. У меню, що з'явиться, виберіть "Вимагати Face ID" (або Touch ID/пароль). Підтвердіть свій вибір у наступному діалоговому вікні. Щоб зняти блокування, повторіть ті самі кроки і виберіть опцію "Не вимагати Face ID".

Приховування застосунків

Це ще вищий рівень безпеки. Прихований додаток повністю зникає з домашнього екрана та переміщується до спеціальної папки в "Бібліотеці програм".

Як приховати застосунок:

Торкніться та утримуйте іконку програми. Спочатку виберіть "Вимагати Face ID", а потім у діалоговому вікні натисніть "Приховати та вимагати Face ID". Підтвердіть дію, натиснувши "Приховати програму" на наступному екрані.

Тепер застосунок зникне. Щоб знайти його, проведіть пальцем вліво до кінця, щоб відкрити "Бібліотеку програм". Внизу ви знайдете папку "Приховані". Щоб відкрити її та отримати доступ до додатків у ній, знадобиться автентифікація через Face ID.

Важливі обмеження:

Не всі застосунки можна приховати. Наприклад, багато вбудованих програм, як-от "Нотатки" або "Нагадування", можна лише заблокувати.

Папка "Приховані" автоматично блокується щоразу, коли ви запускаєте з неї застосунок або виходите з "Бібліотеки програм".



Функція приховування застосунків може бути корисною / Фото 24 Канал / CNET

Як вимкнути циклічне відтворення відео в "Фотографіях"?

Багато застосунків впровадили функцію автоматичного повторення відео, і в iOS 18 вона з'явилася і в програмі "Фото". Якщо вам не подобається, що відеоролики програються по колу, доки ви не натиснете "Пауза", цю дратівливу дрібницю можна легко виправити в налаштуваннях.

Автоматичне повторення може бути корисним для перегляду коротких кліпів, але часто воно просто дратує, змушуючи щоразу вручну зупиняти відео. На щастя, тепер цю поведінку можна змінити раз і назавжди.

Щоб вимкнути зациклення відео, виконайте такі дії:

Перейдіть у "Параметри" > "Фото". Прокрутіть екран вниз, доки не побачите опцію "Зациклювати відео" (Loop Videos). Вимкніть цей перемикач.

Після цього відео відтворюватиметься один раз і зупинятиметься в кінці, як і має бути.

Додаткова порада. Якщо ви хочете, щоб відео взагалі не починало відтворюватися, доки ви не натиснете кнопку "Play", на тому ж екрані налаштувань вимкніть опцію "Автовідтворення руху" (Auto-Play Motion).

Як змінився перегляд розкладу в "Календарі"?

Великі оновлення, як-от блокування додатків, безумовно, важливі, але не менш значущими є невеликі зміни, з якими ми стикаємося щодня. У додатку "Календар" на iOS 18 з'явилися два нових способи перегляду розкладу, які роблять планування справ набагато зручнішим.

Оновлений застосунок пропонує більше гнучкості у відображенні ваших подій, дозволяючи бачити як загальну картину, так і деталі без зайвих кліків.

Масштабування в режимі перегляду "Місяць"

Тепер, перебуваючи в режимі перегляду "Місяць" у вертикальній орієнтації телефону, ви можете динамічно змінювати рівень деталізації.

Як це працює: Просто зводьте або розводьте пальці на екрані, ніби ви "зумите" фотографію.

Результат: Коли ви "наближаєте" зображення, події поступово перетворюються з простих кольорових смужок на повноцінні блоки з назвами та часом. І все це — зберігаючи зручну місячну сітку днів і тижнів.

Новий режим "Кілька днів"

Стандартний режим перегляду "День", який розбиває ваш день по годинах, отримав нову опцію — "Кілька днів" (Multi Day).

Що це дає: Цей режим показує розклад на два дні поспіль. Це дає змогу краще розуміти, що на вас чекає завтра, і не вимагає перевертати телефон у горизонтальний режим для перегляду всього тижня.

Як увімкнути: У звичайному режимі перегляду одного дня торкніться кнопки "Вигляд" (View) у верхній частині екрана та виберіть "Кілька днів" у спливаючому меню.

Як покращити якість діалогів у фільмах та телешоу?

Погана чутність діалогів у сучасному кіно – це настільки поширена проблема, що для її вирішення випускають спеціальні саундбари, а в Apple TV вже давно є функція, що дозволяє за запитом до Siri перемотати відео та увімкнути субтитри. Причин цьому багато, але в iOS 18 з'явився простий програмний спосіб боротьби з цією проблемою.

Функція "Посилити діалог" (Enhance Dialogue) аналізує звукову доріжку фільму чи серіалу та інтелектуально приглушує фонові звуки (музику, вибухи, шум), одночасно підвищуючи гучність мови.

Як увімкнути цю функцію:

Під час перегляду відео в додатку "Телебачення" (TV) торкніться екрана. Натисніть кнопку "Більше" (...) у меню, що з'явиться. Якщо телефон у горизонтальній орієнтації, кнопка може називатися "Налаштування аудіо". Розгорніть розділ "Аудіо". Торкніться пункту "Посилити діалог" та виберіть один із режимів: "Посилити" (Enhance) або "Підсилити" (Boost). Обидва режими працюють схожим чином, роблячи мову чіткішою.

Як все це може допомогти зберегти заряд батареї?

Хоча більшість згаданих порад спрямовані на покращення зручності та персоналізацію, деякі з них безпосередньо або опосередковано впливають на збільшення часу автономної роботи вашого iPhone.

Наприклад розширений темний режим (Dark Mode) приносить найсуттєвіше покращення для автономності. На iPhone з OLED-екранами (всі моделі, починаючи з iPhone X, крім SE та XR/11) чорні пікселі просто не підсвічуються, а отже, не споживають енергію.

Вимкнення зациклювання та автовідтворення відео зменшить навантаження на процесор. Зробивши це, ви запобігаєте зайвому використанню акумулятора, особливо якщо ви часто переглядаєте відео.

Пріоритетні сповіщення виступають фільтром неважливих сповіщення що в кілька разів зменшує вмикання екрана, вібрації чи звуку смартфона. Протягом дня це може скластися у відчутну економію енергії.