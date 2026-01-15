Як зробити інтерфейс Android швидшим за допомогою одного прихованого налаштування

Для багатьох користувачів швидкість роботи смартфона в повсякденних завданнях має вирішальне значення. Іноді навіть сучасні пристрої можуть здаватися повільними через стандартні налаштування інтерфейсу. На щастя це можна доволі легко виправити.

Існує спосіб зробити прокручування та перемикання між програмами значно плавнішим, використовуючи приховані можливості системи, які зазвичай доступні лише просунутим користувачам. 24 Канал з власного досвіду розповідає, як налаштувати екран смартфона так, щоб все працювало плавно.

Дивіться також Як розблокувати на смартфоні Xiaomi максимальну швидкість зарядки

Як активувати приховані функції для максимальної швидкодії екрана?

Відчуття від взаємодії зі смартфоном залежить від того, наскільки швидко він реагує на дії користувача. Поліпшене прокручування в системі Android є частиною налаштувань спеціальних можливостей, які роблять ґаджет візуально швидшим і чуйнішим. Це особливо помітно під час гортання довгих сторінок у браузері Chrome, перегляду стрічок соціальних мереж або активної багатозадачності.

Коли стандартна швидкість системи здається млявою, навіть незначні затримки можуть зіпсувати загальне враження від використання пристрою. Коригування цих параметрів дозволяє системі миттєво реагувати на жести, а анімаціям – протікати безшовно, що створює ефект підвищення продуктивності без реальної зміни апаратного забезпечення.

Для внесення цих змін необхідно отримати доступ до секретного меню, відомого як "Параметри розробника". Ці налаштування містять безліч прихованих функцій, і оптимізація плавності прокручування є однією з найпростіших для реалізації.

Як ввімкнути меню "Параметри розробника"?

Щоб активувати цей розділ, потрібно відкрити загальні налаштування телефону, перейти до пункту "Про телефон" і знайти там номер збірки пристрою. По цьому пункту слід швидко натиснути сім разів поспіль. Система покаже підказку про кількість натискань, що залишилися, а потім попросить ввести пароль, графічний ключ або PIN-код. Після цього на екрані з'явиться повідомлення про те, що статус розробника активовано.



Все можна зробити доволі швидко і це безпечно / Фото 24 Каналу

Як зробити інтерфейс плавнішим?

Наступним кроком є безпосереднє коригування швидкості інтерфейсу. У меню "Налаштування" треба знайти розділ "Система", де тепер відображатиметься пункт "Для розробників".

У цьому списку необхідно відшукати блок під назвою "Рисування". Саме там розташовані три параметри, які безпосередньо впливають на візуальну швидкість: масштаб анімації вікна, масштаб анімації переходу та тривалість анімації.

Вам потрібно натиснути на кожен із цих пунктів і вибрати варіант "Вимкнути анімацію".



Ось де знайти налаштування "Рисування" / Фото 24 Каналу

Після деактивації цих ефектів смартфон почне працювати помітно швидше, оскільки зникне час, який раніше витрачався на відображення візуальних переходів. Прокручування стане миттєвим, а перемикання між відкритими додатками – максимально оперативним.

Як працює це налаштування?

Важливо розуміти, що ці повзунки лише створюють ілюзію швидкості, керуючи темпом відкриття вікон, переходів між екранами та іншими дрібними рухами, як-от випадання меню чи робота сповіщень. Хоча реальна потужність процесора не зростає, пристрій перестає здаватися повільним.

Стандартно Android працює зі швидкістю 1x. Якщо встановити значення 0.5x, анімації стануть швидшими, додаючи інтерфейсу енергійності. Високі показники, наприклад, від 2x до 10x, навпаки, значно сповільнюють усі рухи, що корисно переважно для тестування програм.

Повне вимкнення анімації забезпечує найвищу швидкість відгуку, хоча переходи між вікнами можуть здаватися дещо різкими через відсутність плавних візуальних ефектів.