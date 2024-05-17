Вчені склали список із семи зірок у галактиці, які можуть бути оточені сферами Дайсона

Науковці давно мріють знайти інопланетне життя і постійно висувають все нові й нові теорії про те, де ми можемо його шукати, чому ще не знайшли і яким воно могло би бути. Один із можливих варіантів пропонує шукати в космосі ознаки мегаструктур, відомих як "сфери Дайсона".

Що таке сфера Дайсона

Фізик-теоретик Фрімен Дайсон уперше запропонував цю концепцію в 1960 році. Загальна ідея полягає в тому, що технологічно вищі інопланетні цивілізації можуть будувати гігантські структури навколо своїх рідних зірок або навколо чорних дір, щоб збирати гігантську енергію цих об'єктів і сприяти подальшому розвитку своїх цивілізацій.

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Така структура виглядає як величезна клітка кулястої форми, яка оточує зорю, фактично утримуючи її всередині себе. В іншому варіанті це може бути рій гігантських дзеркал або кільцеві станції, розкидані довкола об'єкта. Це не обов'язково повинна бути цілісна сфера, вона може складатися з окремих елементів, синхронізованих на певній відстані одне від одного так, щоб не заблокувати світло від зорі до планети будівельників.



Один із варіантів сфери Дайсона, показаний в грі Stellaris / Фото Paradox Development Studio, Tantalus Media

І поки одні вчені сперечаються про ймовірність того, що будь-яка цивілізація коли-небудь стане достатньо розвиненою, щоб побудувати такі гігантські споруди, інші дослідники вважають, що сфери Дайсона дійсно можуть існувати. Ба більше, ми, ймовірно, зможемо їх помітити. Річ у тім, що якби сфера Дайсона оточувала інопланетну зірку, тепло від цієї зірки спричинило б нагрівання самої сфери і спричинило б велику кількість інфрачервоного випромінювання.

Тому мисливці за сферами Дайсона шукають у спектрах далеких зірок сплески цих довжин хвиль, відомі як інфрачервоне надлишкове випромінювання (IEE). Вони є однією з ключових техносигнатур, які шукають астрономи, що полюють за інопланетними цивілізаціями – поряд з дивними радіосигналами, парниковими газами в атмосфері та штучним світлом.

Що вже знайшли

У новому дослідженні, опублікованому 6 травня, вчені використовували комп'ютерну програму для пошуку IEE серед понад 5 мільйонів зірок нашої галактики, які досліджували різні обсерваторії, зокрема космічний апарат Gaia Європейського космічного агентства, ширококутний інфрачервоний телескоп NASA (WISE) і Two Micron All-Sky Survey (2MASS).

У результатіна зорі, пов'язані зі сферою.

Всі сім зірок, виділених дослідженням, є М-карликовими зорями — класом зірок головної послідовності, які менші і тьмяніші за Сонце. Всі вони розташовані в межах 1 000 світлових років від Землі.

Це не єдине нещодавнє дослідження, спрямоване на виявлення потенційних IEE. Майже ідентичне дослідження, яке було завантажене 27 березня на сервер препринтів arXiv, також проаналізувало близько 5 мільйонів зірок, обстежених Gaia, WISE і 2MASS, і виявило 53 потенційних кандидати. Однак неясно, чи обидва дослідження аналізували один і той самий набір даних. Березнева стаття ще не пройшла рецензування.

В обох дослідженнях вчені врахували фактори, які можуть спричинити хибнопозитивні результати, такі як туманності навколо зірок. Однак неможливо повністю виключити інші пояснення, такі як екстремальні сміттєві диски — великі хмари каміння і пилу, що залишаються після зіткнень між екзопланетами, які так само перегріваються своїми рідними зірками, пишуть дослідники.

Вони кажуть, що наступним кроком буде проведення подальших спостережень за нещодавно виявленими зірками-кандидатами за допомогою більш потужних інструментів, таких як космічний телескоп Джеймса Вебба, для отримання більш точних показань і пошуку інших ознак розумного позаземного життя в цих системах.