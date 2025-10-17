Астрономи виявили на околиці нашої галактики незвичайну зорю. Вона настільки бідна на метали, що її існування суперечить сучасним уявленням про формування цих космічних об'єктів. Це відкриття може наблизити вчених до розгадки таємниць перших світил у Всесвіті, які досі ніколи не спостерігалися напряму.

Чому ця зоря така особлива?

Нещодавно виявлена зоря, що отримала назву SDSS J0715-7334, розташована на відстані близько 85 000 світлових років від Землі, на краю Чумацького Шляху. За класифікацією це червоний гігант, маса якого приблизно в 30 разів перевищує масу Сонця. Унікальність цього об'єкта полягає в його хімічному складі, а точніше – у рекордно низькій концентрації важких елементів, яку астрономи називають металічністю, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Дивіться також Ми вже знаємо, що Бетельгейзе має супутника – тепер учені відкрили дивовижну правду про нього

Усі відомі зірки живляться завдяки ядерному синтезу, перетворюючи легші елементи, як-от водень, на важчі, наприклад, гелій, вуглець та залізо. Елементи, важчі за залізо, утворюються під час вибухів наднових і згодом стають частиною нових зірок. Чим менше в зірці металів, тим вона вважається "чистішою" і ближчою за складом до перших зірок у Всесвіті, що сформувалися з первісних хмар водню після Великого вибуху, коли інших елементів ще навіть не існувало.

Згідно з початковими аналізами світла, SDSS J0715-7334 майже вдвічі "чистіша" за попередню рекордсменку за найнижчою металічністю і містить у 10 разів менше металів, ніж зірка з найменшим вмістом заліза, відома досі.

Цікаво, що в ній також надзвичайно мало вуглецю, тоді як інші бідні на залізо зірки зазвичай мають його у відносно великій кількості, що підвищує їхню загальну металічність.

Такий екстремально низький вміст важких елементів вказує на те, що SDSS J0715-7334 може бути зіркою другого покоління, тобто прямим нащадком перших зірок Всесвіту, пишуть учені в своєму дослідженні, опублікованому на arXiv. Аналіз її руху свідчить, що вона, ймовірно, сформувалася у Великій Магеллановій Хмарі – карликовій галактиці-супутнику Чумацького Шляху – і згодом була захоплена гравітацією нашої галактики.

Це відкриття також ставить перед ученими нову загадку. Існування SDSS J0715-7334 суперечить теорії, згідно з якою для охолодження хмар гарячого газу та подальшого формування зірок необхідна певна мінімальна кількість важких елементів. Цей поріг називають "межею охолодження тонкої структури". Дослідники припускають, що у випадку з такими "чистими" зірками додаткове охолодження міг забезпечити космічний пил, що складається з уламків мертвих зірок і планет.