Стародавні олівці з Криму належали вимерлому виду людини: хто ними малював

Археологічні дослідження продовжують руйнувати застарілі стереотипи про наших вимерлих родичів. Деякі знахідки, зроблені на території Криму, свідчать, що неандертальці були набагато складнішими істотами, ніж вважалося раніше, і могли вдаватися до символічної діяльності, яка донедавна вважалася винятковою рисою Homo sapiens.​

Що розповіли доісторичні олівці про життя давніх людей?

Уявлення про неандертальців як про грубих і примітивних мешканців печер поступово відходять у минуле завдяки новим науковим даним. Нещодавнє дослідження додає нові штрихи до портрета цих давніх гомінідів, вказуючи на їхню схильність до творчості. Міжнародна команда вчених під керівництвом Франческо Д'Ерріко з Університету Бордо проаналізувала артефакти, знайдені на стоянках неандертальців у Криму ще в 1983 році, а потім повторно ідентифіковані в археологічних колекціях на початку 2000-х років, пише 24 Канал з посиланням на Phys.org.

Учені, серед яких був і українець Вадим Степанчук з Інституту археології Національної академії наук України, вивчили 16 шматків вохри – природного мінерального пігменту на основі заліза – віком до 70 000 років. Вохру здавна використовували стародавні цивілізації для фарбування, декорування та практичних потреб, наприклад, для дублення шкір тварин. Хоча раніше припускали, що неандертальці могли використовувати цей пігмент для прикрашання тіла чи одягу, прямих доказів бракувало.

За допомогою сучасних технологій, таких як скануючі електронні мікроскопи та портативні рентгенівські сканери, дослідники вивчили склад та поверхню знайдених фрагментів. Аналіз показав, що багато з них використовувалися для нанесення позначок. На поверхні були виявлені сліди шліфування, заточування й гравіювання, йдеться в дослідженні, опублікованому на сторінках Science Advances.



Шматки вохри з Криму / Фото Francesco d’Errico

Найбільш значущою знахідкою став шматок жовтої вохри віком понад 40 000 років, якому свідомо надали форму, схожу на крейду або олівець. Його довжина становить близько 4,5 сантиметра. Детальний аналіз показав, що кінчик цього інструменту неодноразово перезаточували та використовували для малювання.

Учені стверджують, що така форма не є результатом випадкового зносу, а була створена навмисно. Це може означати, що неандертальці займалися символічною діяльністю, наприклад, малюванням.



Цей олівець з вохри був навмисно заточений / Фото Francesco d’Errico

Ще один фрагмент мав гравійовані та відполіровані поверхні, що також вказує на його використання як інструменту для нанесення знаків. Третій шматок мав мікроскопічні сліди багаторазового шліфування та заточування, подібно до крейдоподібного об'єкта.



Фрагменти вохри, якою користувалися неандертальці / Фото Francesco d’Errico

Ці знахідки підтверджують, що принаймні деякі матеріали з вохри застосовувалися в символічних ритуалах.

Це був інструмент, який кілька разів піддавали ретельній обробці та переробленню, що робить його дуже особливим. Це не просто олівець за формою. Це олівець, тому що його використовували як олівець. Можливо, його використовували на шкірі або камені, щоб намалювати лінію – можливо, це відбиток художньої діяльності,

– цитує Франческо Д'Ерріко видання New Scientist.

Такі відкриття допомагають простежити початки символічної поведінки – створення та використання об'єктів для передачі сенсу, що є ключовою ознакою розвиненого мислення. Це дослідження показує, що культурні практики неандертальців могли бути схожими на ті, що існували у ранніх Homo sapiens, що дає нам повніше уявлення про їхнє життя.