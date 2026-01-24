5 доступних смарттелевізорів, які залишаться актуальними надовго

Купівля недорогого смарттелевізора часто асоціюється з компромісами щодо якості та довговічності. Проте навіть у бюджетному сегменті є моделі від відомих брендів, які отримують високі оцінки надійності та задоволеності власників і можуть залишатися актуальними протягом кількох років.

Під час відбору доступних моделей ключову роль відіграють надійність бренду, програмна платформа та набір функцій, здатних зберігати актуальність з часом. Про це розповідає BGR.

Дивіться також Нова лінійка Odyssey та телевізори з ШІ: головні анонси Samsung на CES 2026

Які бюджетні смарттелевізори варто розглядати у 2025 році?

Samsung U8000F. Базова 4K-модель Samsung з лінійки 2025 року стартує приблизно від 250 доларів за версію 43 дюйми. Телевізор підтримує HDR10+, оснащений процесором Crystal Processor 4K і вбудованими голосовими асистентами. За даними Consumer Reports, модель має високі показники прогнозованої надійності та задоволеності власників, що робить її безпечним вибором у бюджетному класі.

Фото Samsung

LG UT75 Series. LG залишається брендом з найвищим рівнем надійності серед смарттелевізорів за оцінками Consumer Reports. Серія UT75 використовує процесор Alpha 5 AI Gen7 і платформу webOS 24, яка передбачає п'ять років оновлень. Діагоналі стартують з 43 дюймів, а власники високо оцінюють стабільність роботи та якість зображення.

Фото LG

LG QNED82A. Ця модель є кроком вище за початкові серії LG, але все ще залишається у відносно доступному сегменті. Телевізор використовує технологію QNED та процесор Alpha 7 AI Gen8. Прогнозована надійність сягає 92 зі 100, а модель регулярно отримує значні знижки, що робить її привабливою альтернативою дорожчим телевізорам.

Фото LG

Hisense QD7 Series. Hisense пропонує QLED-технологію за доступними цінами. Серія QD7 вирізняється частотою оновлення 144 Гц, що робить її цікавою для геймінгу та спортивного контенту. Хоча оцінка надійності середня, якість зображення отримала високі бали, що дозволяє телевізору залишатися актуальним навіть із появою нових стандартів.

Фото Hisense

Insignia F50 Series. Одна з найдоступніших серій у добірці. Insignia F50 не має надлишку функцій, але підтримує 4K, HDR10 та платформу Fire TV з доступом до популярних стримінгових сервісів. Простота апаратної частини та висока прогнозована надійність компенсують нижчі оцінки задоволеності користувачів.

Фото Insignia