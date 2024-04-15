Netflix використав фото, створені ШІ, у документальному фільмі про реальне вбивство

У нещодавньому документальному фільмі про замовне вбивство жінки на ім'я Дженніфер Пен, яке сталося в Канаді у 2010 році, Netflix використовував зображення, які, як видається, були створені або відредаговані штучним інтелектом.

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Стримінговий сервіс використав фотографії, щоб проілюструвати її "життєрадісну, щасливу, впевнену і дуже щиру" особистість, як описав дівчину шкільний друг Нам Нгуєн. Зображення, які з'являються приблизно на 28-й хвилині фільму "Що зробила Дженніфер" від Netflix, мають усі ознаки знімків, згенерованих штучним інтелектом: деформовані руки, нереалістичні частини обличчя та зубів, викривлені об'єкти на фоні та інше.

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На одному з фейкових знімків можна помітити, що пальці на обох руках жінки ніби злилися одне одним, плече дивно викривлене доверху, волосся змішалося з шафою й утворило щось схоже на вуха чи роги, а фотографії, нібито наклеєні на шафу, взагалі є повною нісенітницею.



Одна з підробних фотографій / Фото Futurism

Інший знімок показує ту ж дівчину, в якої можна побачити занадто довгий передній зуб, хоча перша фотографія нічого такого не мала.



Підробний знімок / Фото Futurism

Використання генеративного ШІ для опису реальної людини в документальному фільмі про справжній злочин викликало невдоволення глядачів. Вони вважають, що вигадування наративу заради розваги – це "втручання в саму тканину реальності з метою маніпулювання правдивою історією, яка насправді сталася". Можливо, компанія пішла на такий крок через те, що не отримала дозволу на використання реальних знімків.

До цього можна додати й загальну тенденцію до критики штучного інтелекту. Існує певна кількість людей, які виступають не лише проти використання ШІ в кінематографі (згадаймо страйки, які охопили всю індустрію торік), а й взагалі проти існування ШІ в тому вигляді, в якому він розроблений сьогодні. Річ у тім, що для навчання алгоритмів часто використовуються неліцензійні матеріали. Компанії буквально "згодовують" нейромережі терабайти знімків, не хвилюючись про право власності. В результаті ШІ видає зображення, згенеровані з частин незаконно використаних знімків.

Netflix поки що не коментував ситуацію.