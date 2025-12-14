Причина в кабелі: чому ваш інтернет може працювати повільно і як це виправити

Ми часто звинувачуємо провайдерів або апаратне забезпечення у низькій швидкості інтернету, але іноді проблема ховається у фізичній інфраструктурі будинку. Навіть за наявності потужного роутера та дорогого тарифного плану, один неякісний елемент здатен обмежити пропускну здатність усієї системи.

Сьогодні 24 Канал пояснить, як застарілий стандарт кабелю, може непомітно "різати" швидкість, і як проста заміна дроту вирішує дратуючу проблему.

Чому кабель важливий для швидкості мережі?

Багато хто вважає, що підключення через кабель автоматично гарантує максимальну швидкість та стабільність. Однак фізичні характеристики самого дроту мають критичне значення.

Мережа працює за принципом найслабшої ланки: якщо ваш маршрутизатор і комп'ютер підтримують 1000 Мбіт/с, але з'єднані кабелем із пропускною здатністю 100 Мбіт/с, швидкість усього з'єднання впаде до 100 Мбіт/с (на практиці – близько 90–95 Мбіт/с).

Яка різниця між кабелями і як її виявити?

Зовні всі мережеві кабелі виглядають майже однаково: схожа товщина, ідентичні конектори RJ45. Проте їхня внутрішня будова визначає ліміт швидкості. Головний орієнтир – це категорія (Cat), яка завжди вказана на зовнішній оболонці дроту:

Cat5: Застарілий стандарт . Його максимальна пропускна здатність – 100 Мбіт/с. Якщо у вашій стіні прокладено такий кабель, він фізично не зможе передати гігабітний інтернет.

. Його максимальна пропускна здатність – 100 Мбіт/с. Якщо у вашій стіні прокладено такий кабель, він фізично не зможе передати гігабітний інтернет. Cat5e : Покращена версія ("e" означає enhanced). Підтримує швидкість до 1 Гбіт/с (1000 Мбіт/с). Цього достатньо для більшості сучасних домашніх завдань.

: ("e" означає enhanced). Підтримує швидкість до 1 Гбіт/с (1000 Мбіт/с). Цього достатньо для більшості сучасних домашніх завдань. Cat6: Сучасніший стандарт, що забезпечує кращий захист від перешкод. Підтримує 1 Гбіт/с на довгих дистанціях і до 10 Гбіт/с на коротких відрізках. Це найкращий вибір для прокладання нової мережі.

Існують також сучасніші стандарти на кшталт Cat6e, Cat7 та Cat8 з підтримкою швидкісної передачі даних, однак для домашньої мережі їх використовувати практичного сенсу немає, пояснює FS.



Стандарти кабелів Ethernet та їх пропускна здатність / Фото ES

Детальніше про різні категорії кабелів та різницю між ними можна прочитати на сайті E7.com.ua

Як перевірити свої кабелі?

Якщо ви помітили, що пристрій, підключений через кабель, працює повільніше, ніж очікувалося (наприклад, не перевищує 95 Мбіт/с при гігабітному тарифі), варто провести інспекцію:

Огляньте маркування . Візьміть ліхтарик і уважно прочитайте написи на ізоляції кабелю по всій його довжині. Шукайте напис "CAT5", "CAT5e" або "CAT6".

Зверніть увагу на приховані комунікації . Часто проблема криється не в патч-корді, що йде від розетки до комп'ютера, а в кабелі, прокладеному всередині стін під час ремонту. Будівельники могли використати старі залишки Cat5, не надавши цьому значення.

Тестування заміною. Найпростіший спосіб діагностики – тимчасово під'єднати пристрій до маршрутизатора за допомогою іншого, гарантовано якісного кабелю Cat5e або Cat6. Якщо швидкість зросте, значить, старий дріт у стіні потребує заміни.

Заміна застарілого кабелю Cat5 на Cat6 – це недорога процедура, яка може миттєво збільшити швидкість передачі даних у 10 разів. Для цього знадобиться новий відрізок кабелю відповідної довжини та інструмент для обтискання конекторів, якщо дріт потрібно протягувати через стіни.

Зрештою, вам взагалі нічого не потрібно робити самостійно. Вже готовий обтиснутий кабель потрібної довжини та маркування можна купити в інтернет-магазині, дочекатися його доставки, та під'єднати його до роутера, чи комп'ютера.