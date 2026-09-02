Розумні окуляри потрапили під удар: Норвегія готує нові обмеження через приховану зйомку

Розумні окуляри з камерами, мікрофонами та штучним інтелектом швидко стають частиною повсякденного життя. Однак у Норвегії технологія викликала серйозні побоювання щодо приватності людей у громадських місцях.

Норвегія розглядає можливість запровадити обмеження або навіть заборону на використання розумних окулярів та інших пристроїв, які можна носити на голові й які оснащені камерами. Про це пише Techcrunch.

Чому Норвегія хоче обмежити розумні окуляри?

Причиною стали дедалі серйозніші побоювання щодо приватності. Такі гаджети можуть бути постійно підключені до інтернету, оснащуватися камерами та мікрофонами, а в майбутньому потенційно отримати ще й функції розпізнавання облич.

Про можливе посилення правил заявила міністерка цифровізації Норвегії Каріанне Тунг. За її словами, уряд країни вивчає способи регулювання пристроїв із вбудованими камерами, до яких належать, зокрема, розумні окуляри, створені великими технологічними компаніями на кшталт Meta та Snap.

Головне занепокоєння норвезької влади пов'язане з тим, що розвиток технологій дозволяє дедалі легше поєднувати штучний інтелект із пристроями, які зовні майже не відрізняються від звичайних предметів повсякденного використання.

За словами Тунг, зараз спостерігається "чітка тенденція до поєднання штучного інтелекту з камерами та мікрофонами, вбудованими в окуляри, навушники, головні убори та інші предмети, якими ми користуємося щодня".

Камера може працювати непомітно для оточення

На відміну від звичайного смартфона, використання якого легко помітити, носимий пристрій із камерою може викликати значно більше питань щодо прихованого запису.

Людина в розумних окулярах може зовні виглядати так, ніби просто спілкується або прогулюється, тоді як пристрій потенційно здатний записувати відео, звук чи іншу інформацію.

Саме через такі побоювання технологія вже викликала негативну реакцію серед захисників громадянських свобод і частини споживачів. Критики розумних окулярів навіть почали називати подібні пристрої "pervert glasses" – тобто "окулярами для підглядання". Ця назва стала символом суспільного невдоволення технологією, яку можна використовувати для непомітного спостереження або запису інших людей.

Норвезький уряд тепер хоче визначити межі допустимого використання таких гаджетів у громадських місцях.

Ми повинні запобігти використанню цього обладнання для спостереження за іншими людьми в громадських місцях, – заявила Каріанне Тунг.

Чи можуть заборонити розпізнавання облич?

Одним із найважливіших питань для норвезької влади може стати технологія розпізнавання облич. Сучасні розумні окуляри вже поєднують камери, підключення до інтернету та можливості штучного інтелекту. Наступним кроком може стати ширше використання систем, здатних аналізувати обличчя людей.

Саме ця перспектива викликає особливу тривогу у захисників приватності. Каріанне Тунг заявила, що майбутні правила можуть передбачати заборону використання технології розпізнавання облич інших людей у громадських місцях.

Якщо такі обмеження будуть ухвалені, це може стати одним із найжорсткіших підходів до регулювання носимих пристроїв із камерами та штучним інтелектом.

Проблема полягає не лише в самому записуванні відео. Поєднання камери зі штучним інтелектом потенційно дозволяє не просто фіксувати те, що відбувається навколо, а й аналізувати отриману інформацію. Саме тому питання приватності поступово виходить за межі звичайних правил використання камер.

Окуляри, навушники та навіть головні убори

Норвезький уряд звертає увагу не лише на розумні окуляри.

За словами міністерки, технології поступово з'являються у все більшій кількості предметів, які люди використовують щодня. Камери та мікрофони можуть інтегруватися в окуляри, навушники, головні убори та інші носимі пристрої.

Це створює складну проблему для законодавців. Традиційні правила щодо камер і відеозапису формувалися в часи, коли камера була окремим і добре помітним пристроєм. Тепер вона може бути майже непомітною частиною звичайного аксесуара.

У результаті людина в громадському місці може навіть не знати, що її записують або що отримане зображення потенційно аналізується алгоритмами штучного інтелекту.

Уряд залучить експертів для створення нових правил

Для підготовки можливих змін норвезька влада планує створити групу експертів. Її завданням стане консультування уряду щодо того, як краще захистити право людей на приватність в умовах стрімкого розвитку носимих технологій.

Конкретних остаточних правил поки що не оголошено. Норвегія лише розглядає можливість посилити регулювання пристроїв із камерами, мікрофонами та штучним інтелектом. Однак сама поява такого питання на рівні уряду демонструє, що розумні окуляри перестають бути просто черговим технологічним гаджетом.

Їхній розвиток створює новий конфлікт між зручністю технологій і правом людей не ставати об'єктом прихованого спостереження.

Технології випереджають правила

Розумні окуляри та інші носимі пристрої швидко отримують нові можливості. Вони можуть поєднувати камери, мікрофони, доступ до інтернету та системи штучного інтелекту в одному компактному пристрої.

Саме така комбінація і змушує уряди дедалі активніше думати про нові правила. Норвегія поки що не ухвалила остаточної заборони. Проте країна вже розглядає можливість втрутитися в розвиток технології, якщо її використання почне створювати загрозу для приватності громадян.

Особливу увагу можуть приділити використанню пристроїв для спостереження за іншими людьми та можливому розпізнаванню облич у громадських місцях.

Майбутнє рішення Норвегії може стати важливим прикладом того, як держави реагуватимуть на появу нової категорії гаджетів, здатних перетворити звичайні окуляри чи інші аксесуари на постійно підключені до мережі пристрої для запису та аналізу навколишнього світу.