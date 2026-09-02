Норвегия рассматривает возможность введения ограничений или даже запрета на использование умных очков и других устройств, которые можно носить на голове и которые оснащены камерами. Об этом пишет Techcrunch.

Почему Норвегия хочет ограничить использование умных очков?

Причиной стали все более серьезные опасения относительно конфиденциальности. Такие гаджеты могут быть постоянно подключены к интернету, оснащены камерами и микрофонами, а в будущем потенциально получить еще и функции распознавания лиц.

О возможном ужесточении правил заявила министр по цифровым технологиям Норвегии Карианне Тунг. По ее словам, правительство страны изучает способы регулирования устройств со встроенными камерами, к которым относятся, в частности, умные очки, созданные большими технологическими компаниями вроде Meta и Snap.

Главная обеспокоенность норвежских властей связана с тем, что развитие технологий позволяет все легче сочетать искусственный интеллект с устройствами, которые внешне почти не отличаются от обычных предметов повседневного использования.

По словам Тунга, в настоящее время наблюдается "четкая тенденция к объединению искусственного интеллекта с камерами и микрофонами, встроенными в очки, наушники, головные уборы и другие предметы, которыми мы пользуемся каждый день".

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Камера может работать незаметно для окружающих

В отличие от обычного смартфона, использование которого легко заметить, носимое устройство с камерой может вызвать гораздо больше вопросов о скрытой записи.

Человек в умных очках может внешне выглядеть так, будто просто общается или прогуливается, тогда как устройство потенциально способно записывать видео, звук или другую информацию.

Именно из-за таких опасений эта технология уже вызвала негативную реакцию среди защитников гражданских свобод и части потребителей. Критики умных очков даже начали называть подобные устройства "pervert glasses" – то есть "очками для подглядывания". Это название стало символом общественного недовольства технологией, которую можно использовать для незаметного наблюдения или записи других людей.

Норвежское правительство теперь хочет определить границы допустимого использования таких гаджетов в общественных местах.

"Мы должны предотвратить использование этого оборудования для наблюдения за другими людьми в общественных местах", – заявила Карианне Тунг.

Могут ли запретить распознавание лиц?

Одним из важнейших вопросов для норвежских властей может стать технология распознавания лиц. Современные умные очки уже сочетают в себе камеры, подключение к интернету и возможности искусственного интеллекта. Следующим шагом может стать более широкое использование систем, способных анализировать лица людей.

Именно эта перспектива вызывает особую тревогу у защитников конфиденциальности. Карианне Тунг заявила, что будущие правила могут предусматривать запрет на использование технологии распознавания лиц других людей в общественных местах.

Если такие ограничения будут приняты, это может стать одним из самых жестких подходов к регулированию носимых устройств с камерами и искусственным интеллектом.

Проблема заключается не только в самой записи видео. Сочетание камеры с искусственным интеллектом потенциально позволяет не просто фиксировать то, что происходит вокруг, но и анализировать полученную информацию. Именно поэтому вопрос конфиденциальности постепенно выходит за рамки обычных правил использования камер.

Очки, наушники и даже головные уборы

Норвежское правительство обращает внимание не только на умные очки.

По словам министра, технологии постепенно появляются во все большем количестве предметов, которые люди используют каждый день. Камеры и микрофоны могут интегрироваться в очки, наушники, головные уборы и другие носимые устройства.

Это создает сложную проблему для законодателей. Традиционные правила, касающиеся камер и видеозаписи, формировались в то время, когда камера была отдельным и хорошо заметным устройством. Теперь она может быть почти незаметной частью обычного аксессуара.

В результате человек в общественном месте может даже не знать, что его снимают или что полученное изображение потенциально анализируется алгоритмами искусственного интеллекта.

Правительство привлечет экспертов для разработки новых правил

Для подготовки возможных изменений норвежские власти планируют создать группу экспертов. Ее задачей станет консультирование правительства по вопросам того, что лучше сделать для защиты права людей на частную жизнь в условиях стремительного развития носимых технологий.

Конкретных окончательных правил пока не объявлено. Норвегия лишь рассматривает возможность ужесточения регулирования устройств с камерами, микрофонами и искусственным интеллектом. Однако само появление такого вопроса на уровне правительства демонстрирует, что умные очки перестают быть просто очередным технологическим гаджетом.

Их развитие порождает новый конфликт между удобством технологий и правом людей не становиться объектом скрытого наблюдения.

Технологии опережают правила

Умные очки и другие носимые устройства быстро обретают новые возможности. Они могут сочетать в себе камеры, микрофоны, доступ к интернету и системы искусственного интеллекта в одном компактном устройстве.

Именно такая комбинация и заставляет правительства все активнее задумываться о новых правилах. Норвегия пока не приняла окончательного запрета. Однако страна уже рассматривает возможность вмешаться в развитие технологии, если ее использование начнет создавать угрозу для частной жизни граждан.

Особое внимание может быть уделено использованию устройств для наблюдения за другими людьми и возможному распознаванию лиц в общественных местах.

Будущее решение Норвегии может стать важным примером того, как государства будут реагировать на появление новой категории гаджетов, способных превратить обычные очки или другие аксессуары в постоянно подключенные к сети устройства для записи и анализа окружающего мира.