Ця нова функція NotebookLM змінить ваші дослідження назавжди

Google додав до NotebookLM дві нові функції для пошуку та аналізу інформації. Інструмент тепер може самостійно шукати джерела в інтернеті та створювати детальні звіти на основі знайденого матеріалу. Це особливо корисно для тих, хто часто працює з великими обсягами інформації та потребує швидкого опрацювання складних тем.

Що нового в NotebookLM?

Досі користувачам NotebookLM від Google потрібно було самостійно шукати джерела й додавати їх у список, щоб аналізувати й вивчати. Це могли бути сайти, відео, файли з хмарного сховища або скопійований текст. Тепер сервіс пропонує користувачам два режими роботи з інформацією. Перший – швидкий пошук в інтернеті Fast Research, який миттєво знаходить кілька базових джерел для початкового ознайомлення з темою. Другий – поглиблене дослідження Deep Research, яке довше аналізує мережу й шукає набагато більше ресурсів для вивчення. Вам лишається тільки поставити питання, щоб почати аналіз усього знайденого, пише 24 Канал.

Дивіться також Найкращий сервіс сучасності: що таке NotebookLM і чому вам потрібно негайно його спробувати

Коли ви відкриваєте NotebookLM і створюєте новий простір для дослідження, система відразу ж пропонує вам додати джерела. Ви можете зробити це на цьому етапі або ж на наступному, коли блокнот уже створено. Для цього у колонці ліворуч є спеціальне місце для введення промпту і дві кнопки:

Перша кнопка визначає місце для пошуку – інтернет або ваше хмарне сховище. Оберіть перше.

Друга кнопка визначає, як глибоко зануриться ШІ в мережу, щоб знайти найрелевантніші джерела. Якщо вам достатньо базового ознайомлення з темою, обирайте "Швидкий пошук". Для глибоких і детальних досліджень оберіть Deep Research.



Де шукати джерела в NotebookLM / Скриншот 24 Каналу

Fast Research швидко збирає основну інформацію та надає невелику кількість джерел для загального розуміння теми. Він дає непогані результати, хоч і менш детальні. Замість очікування кілька хвилин система швидко сканує інтернет і надає декілька джерел різної глибини.

Натомість Deep Research проводить ґрунтовний аналіз і може знайти понад 20 релевантних джерел. Після завершення пошуку ви самі вирішуєте, які матеріали використовувати – просто відмітьте галочками ті ресурси, які вам підходять.

Зверніть увагу, що система пошуку джерел також показує джерела, які недоступні для використання через платну підписку на цих сайтах. Наприклад, під час пошуку NotebookLM може 20 джерел, але 5 із них будуть виділені червоним, тобто вони недоступні для сканування штучним інтелектом.

Коли все готово і ви перевірили джерела, імпортуйте їх у блокнот. На цьому етапі все готово для подальшого опрацьовування джерел у центральному вікні.

Таким чином NotebookLM дозволяє самостійно вибирати рівень деталізації дослідження. Deep Research підходить для академічної роботи та серйозних досліджень, тоді як Fast Research ідеальний для швидкого ознайомлення з темою. Обидві функції мають своє призначення, і платформа робить їх використання максимально зручним.