Ресурси "Нової пошти" працюють з перебоями: компанія повідомляє про DDoS-атаку

У роботі поштового оператора "Нова пошта" стався масштабний технічний збій, який паралізував ключові цифрові сервіси компанії. Користувачі по всій країні зіткнулися з неможливістю увійти в застосунок та оформити відправлення.

Що саме вийшло з ладу в системі

Користувачі масово скаржаться на численні проблеми у цифрових системах оператора. Клієнти не можуть авторизуватися у мобільному застосунку та особистому кабінеті на сайті, пише 24 Канал.

Крім того, у системі повністю зупинилося створення та завантаження експрес-накладних, а також заблокувалася робота API. Через це відмова системи вплинула на сторонні бізнес-сервіси, які використовують інфраструктуру поштового оператора для автоматичної обробки відправлень.

Причини та реакція

Представники компанії офіційно заявили про DDoS-атаку на цифрові системи. IT-фахівці оператора негайно запустили резервні схеми роботи, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію, тому принаймні частина користувачів зможе користуватися сайтом та іншими ресурсами.

Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії. Проте ситуація повністю під нашим контролем. Ми успішно протидіємо, і наші ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи,

– прокоментували у пресслужбі Нової пошти.

Фахівці зафіксували вже другий подібний випадок за останні дні. Раніше, 29 вересня, у системі оператора також виник масштабний збій. Тоді компанія швидко відновила цифрові сервіси та продовжила роботу своїх відділень на 1 годину, щоб компенсувати затримки клієнтам.