Что именно вышло из строя в системе

Пользователи массово жалуются на многочисленные проблемы в цифровых системах оператора. Клиенты не могут авторизоваться в мобильном приложении и личном кабинете на сайте, пишет 24 Канал.

Кроме того, в системе полностью приостановилось создание и загрузка экспресс-накладных, а также заблокирована работа API. Из-за этого сбой системы повлиял на сторонние бизнес-сервисы, которые используют инфраструктуру почтового оператора для автоматической обработки отправлений.

Причины и реакция

Представители компании официально заявили о DDoS-атаке на цифровые системы. IT-специалисты оператора немедленно запустили резервные схемы работы, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию, поэтому по крайней мере часть пользователей сможет пользоваться сайтом и другими ресурсами.

Возможны незначительные временные затруднения в работе сервисов компании. Однако ситуация полностью под нашим контролем. Мы успешно противодействуем атаке, и наши IT-специалисты уже запустили резервные схемы работы,

– прокомментировали в пресс-службе "Новой почты".

Специалисты зафиксировали уже второй подобный случай за последние дни. Ранее, 29 сентября, в системе оператора также произошел масштабный сбой. Тогда компания быстро восстановила цифровые сервисы и продлила работу своих отделений на 1 час, чтобы компенсировать задержки клиентам.