США створили дешеву ракету для збиття "Шахедів" та інших дронів

Зростаюча загроза від бойових безпілотників змушує весь світ шукати ефективніші й дешевші засоби протидії. Американські військові задумались над цим одними з перших і вже почали тестування нової ракети класу "земля-повітря", спеціально створеної для знищення дронів-камікадзе. Ця розробка може стати економічно вигідною альтернативою дорогим системам протиповітряної оборони.

Як нова ракета може змінити правила гри у боротьбі з дронами?

Війна в Україні продемонструвала критичну роль безпілотних літальних апаратів. Дрони стали невіддільною частиною бойових дій, і провідні оборонні компанії світу активно працюють над створенням нових моделей. Однак не менш важливим завданням є розробка ефективних засобів протидії, особливо проти таких загроз, як дрони-камікадзе Shahed. Ці апарати, попри свою відносну простоту, довели свою ефективність як далекобійна зброя одноразового використання. Росія налагодила їхнє масове виробництво та постійно вдосконалює свої БПЛА, збільшуючи дальність польоту, швидкість і висоту застосування, пише 24 Канал з посиланням на DroneDJ.

Основна проблема існуючих систем ППО, таких як американські комплекси Patriot або ракети Sidewinder, полягає в їхній надзвичайно високій вартості. Хоча вони здатні збивати безпілотники, їхнє використання економічно невигідне. Вартість однієї ракети Sidewinder може сягати 500 тисяч доларів, а обслуговування систем Patriot обходиться в мільйони доларів. Витрачати такі дорогі боєприпаси на знищення значно дешевших дронів – це фінансове виснаження для будь-якої армії.

Саме для розв'язання цієї проблеми американська компанія AeroVironment розробила нову ракету Freedom Eagle-1 (FE-1). Це недорога, спеціалізована ракета класу "земля-повітря", створена спеціально для перехоплення безпілотних загроз. Про її розробку було відомо щонайменше з березня 2025 року, коли видання АрміяInform навело перші відомі характеристики, але ще до того, у січні, проводилися перші випробування. Судячи з усього, тепер робота остаточно завершена.

За попередніми даними, вартість однієї ракети FE-1 коливається в межах від 150 до 200 тисяч доларів. Це ставить її в один ціновий діапазон з переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger після того, як спеціалізовані версії останніх для боротьби з дронами значно зросли в ціні.

Концепція Freedom Eagle-1 досить проста: це керована ракета, яка здатна захоплювати ціль, наздоганяти її та знищувати в повітрі за допомогою вибухового заряду при зіткненні. Головною ціллю для FE-1 є останні модифікації російських "Шахедів". Армія США та компанія AeroVironment сподіваються, що ця нова розробка зможе покласти край домінуванню цих дронів на полі бою.

Freedom Eagle-1 має довжину близько 1,5 метра і діаметр 15 сантиметрів.

Вона інтегрується у систему LIDS – мобільну та стаціонарну платформу для боротьби з дронами.

Система нейтралізує як невеликі об'єкти, включно з дрібними дронами, так і гелікоптери й навіть дозвукові ракети.



Ракета Freedom Eagle-1 / Фото AeroVironment

Чи будуть FE-1 в Україні?

Наразі ні Міністерство оборони США, ні AeroVironment офіційно не повідомляли про плани передати Freedom Eagle-1 Україні, але експерти вважають, що відправка цих нових ракет для випробування в реальних бойових умовах була б логічним кроком. Це дозволило б не лише перевірити їхню ефективність проти реальних загроз, але й отримати безцінний досвід для подальшого вдосконалення системи.