Фізики випадково знайшли новий спосіб представлення числа Пі
Джерело:Physical Review Letters
Найбільш відома математична константа, число Пі (π), описує співвідношення між довжиною кола та його діаметром. Математики вже багато років розраховують його до рекордних значень після коми просто заради цікавості й азарту, але вони навіть не думали, що буде відкрито новий спосіб його розрахунку.
Деталі відкриття
Нове уявлення з'явилося в результаті вивчення теорії струн і спроб двох фізиків краще описати зіткнення елементарних частинок. Їхні зусилля ніколи не були спрямовані на те, щоб знайти спосіб по-іншому представити число Пі. "Ми вивчали фізику високих енергій у квантовій теорії та намагалися розробити модель з меншою кількістю більш точних параметрів, щоб зрозуміти, як взаємодіють частинки. Ми були в захваті, коли отримали новий погляд на число Пі", – каже Анінда Сінха з Індійського інституту науки (IISc), яка є співавторкою нової роботи разом з фізиком-теоретиком Арнабом Прією Саха.
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Будучи математичною константою, значення Пі (3,14) не міняється, яким би ірраціональним числом воно не було. З часом учені просто отримали більш точне відображення його значення, досягнувши 105 трильйонів цифр після коми за останніми підрахунками.У новій роботі Саха та Сінха пропонують представлення числа Пі, яке дає змогу отримати його з розрахунків, що використовуються для розшифрування квантового розсіювання високоенергетичних частинок, які розлітаються у прискорювачах на кшталт того, що працює у ЦЕРНі.
У математиці певний гіпотетичний ряд містить компоненти такого параметра, як Пі, таким чином, що математики можуть швидко отримати значення Пі, виходячи з його складових частин. Це як слідувати рецепту, додаючи кожен інгредієнт у правильній кількості та порядку, щоб отримати смачну страву. За винятком того, що коли у вас немає рецепта, то ви не знаєте, з яких інгредієнтів складається страва, скільки їх потрібно додати й коли.
Пошук правильної кількості та комбінації компонентів для представлення числа Пі ставив дослідників у глухий кут з початку 1970-х років, коли вони вперше спробували представити число Пі таким чином, "але швидко відмовилися від цього, оскільки це було занадто складно", пояснює Сінха. Вчені шукали зовсім інше: способи математичного представлення взаємодії субатомних частинок за допомогою якомога меншої кількості простих факторів.
Саха, аспірант групи, вирішував цю так звану "проблему оптимізації", намагаючись описати ці взаємодії, які породжують дивні й важко помітні частинки, на основі різних комбінацій маси частинок, їхніх вібрацій і широкого спектра їхніх хаотичних рухів, серед іншого. Розв'язати проблему допоміг інструмент під назвою діаграма Фейнмана, яка представляє математичні вирази, що описують енергію, якою обмінюються дві частинки, що взаємодіють і розсіюються.
Це не тільки дало ефективну модель взаємодії частинок, яка охоплювала "всі ключові особливості взаємодії аж до певної енергії", але й дозволило отримати нову формулу для числа Пі, яка дуже нагадує перше в історії представлення числа Пі у вигляді ряду, запропоноване індійським математиком Сангамаграмою Мадхавою у 15-му столітті.
На цьому етапі ці результати є суто теоретичними, але можуть мати певне практичне застосування.
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Однією з найцікавіших перспектив нових уявлень у цій статті є використання відповідних модифікацій цих уявлень для перегляду експериментальних даних з розсіювання адронів. Наше нове уявлення також буде корисним у зв'язку з небесною голографією, – пишуть Саха та Сінха в своїй опублікованій статті, маючи на увазі інтригуючу, але поки що гіпотетичну парадигму, яка намагається узгодити квантову механіку із загальною теорією відносності за допомогою голографічних проєкцій простору-часу.
Решта ж людей може бути просто задоволена, знаючи, що дослідники зуміють більш точно описати, що саме складається зі славнозвісного ірраціонального числа.