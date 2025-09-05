Google випускає велике оновлення для всіх користувачів Android. Воно включає нові інструменти для написання текстів на основі ШІ, які раніше були ексклюзивом для Pixel 10, а також повністю перероблений інтерфейс функції Quick Share для зручнішого обміну файлами.

Оновлення поширюється разом з Android 16 QPR1 та містить ще кілька корисних покращень, розповідає 24 Канал з посиланням на блог розробників Android.

Які саме оновлення отримають користувачі Android?

Оновлена клавіатура Gboard. Одним з головних нововведень стали інструменти на основі штучного інтелекту в клавіатурі Gboard, які раніше анонсувалися як ексклюзивна функція для смартфонів Pixel 10. Тепер вони стають доступними й для інших пристроїв.

Ці інструменти поєднують перевірку орфографії з функціями перефразування тексту в різних стилях, подібно до того, як це реалізовано в Gmail. Користувачі зможуть вичитувати, переписувати та доповнювати свої повідомлення, наприклад, щоб зробити їх більш офіційними чи, навпаки, дружніми.

Важливо! Всі обчислення відбуваються безпосередньо на пристрої, тож чутлива та конфіденційна інформація користувача в безпеці.

Зручний обмін файлами в Quick Share. Ще більш значущим оновленням є повний редизайн функції Quick Share, яка раніше була відома як Nearby Share. Раніше вона працювала переважно у фоновому режимі, з'являючись лише як опція в меню "Поділитися".

Тепер Quick Share перетворюється на повноцінний окремий застосунок. Чутки про ці зміни з'явилися ще у квітні.

Новий інтерфейс отримав вкладки для надсилання та отримання файлів, що дозволяє швидко обирати обліковий запис, знаходити власні та найближчі пристрої, а також завантажувати кілька файлів одночасно.

Особливо корисною виглядає вкладка "Отримання", де відображаються індикатори прогресу завантаження, а також є можливість швидко скасувати передачу або переглянути отриманий контент.

