Нові функції Android: Google покращила обмін файлами та клавіатуру Gboard
- Google випустила велике оновлення для Android, яке включає нові інструменти для Gboard на основі ШІ та перероблений інтерфейс Quick Share для обміну файлами.
- Оновлення також містить офіційний запуск перегляду стікерів Emoji Kitchen та функцію спільного доступу до аудіо через Bluetooth для LE Audio.
- Нові функції в Gboard дозволяють перевіряти орфографію та перефразовувати тексти, а Quick Share стає окремим застосунком з вкладками для надсилання та отримання файлів.
Google випускає велике оновлення для всіх користувачів Android. Воно включає нові інструменти для написання текстів на основі ШІ, які раніше були ексклюзивом для Pixel 10, а також повністю перероблений інтерфейс функції Quick Share для зручнішого обміну файлами.
Оновлення поширюється разом з Android 16 QPR1 та містить ще кілька корисних покращень, розповідає 24 Канал з посиланням на блог розробників Android.
Які саме оновлення отримають користувачі Android?
Оновлена клавіатура Gboard. Одним з головних нововведень стали інструменти на основі штучного інтелекту в клавіатурі Gboard, які раніше анонсувалися як ексклюзивна функція для смартфонів Pixel 10. Тепер вони стають доступними й для інших пристроїв.
Ці інструменти поєднують перевірку орфографії з функціями перефразування тексту в різних стилях, подібно до того, як це реалізовано в Gmail. Користувачі зможуть вичитувати, переписувати та доповнювати свої повідомлення, наприклад, щоб зробити їх більш офіційними чи, навпаки, дружніми.
Важливо! Всі обчислення відбуваються безпосередньо на пристрої, тож чутлива та конфіденційна інформація користувача в безпеці.
Як працює оновлена клавіатура Gboard – дивіться відео:
Зручний обмін файлами в Quick Share. Ще більш значущим оновленням є повний редизайн функції Quick Share, яка раніше була відома як Nearby Share. Раніше вона працювала переважно у фоновому режимі, з'являючись лише як опція в меню "Поділитися".
Тепер Quick Share перетворюється на повноцінний окремий застосунок. Чутки про ці зміни з'явилися ще у квітні.
Новий інтерфейс отримав вкладки для надсилання та отримання файлів, що дозволяє швидко обирати обліковий запис, знаходити власні та найближчі пристрої, а також завантажувати кілька файлів одночасно.
Особливо корисною виглядає вкладка "Отримання", де відображаються індикатори прогресу завантаження, а також є можливість швидко скасувати передачу або переглянути отриманий контент.
Що нового у функції Quick Share – дивіться відео:
Які інші корисні функції отримали користувачі Android?
- Серед інших змін – офіційний запуск перегляду стікерів Emoji Kitchen. Тепер користувачі можуть переглядати всю бібліотеку комбінацій емодзі, не вводячи початкові смайлики для їх створення.
- Також Google впроваджує функцію спільного доступу до аудіо через Bluetooth для пристроїв, що підтримують стандарт LE Audio. Це дозволить друзям одночасно слухати музику з одного смартфона завдяки можливості підключення до кількох пар навушників.