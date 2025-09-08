На технологічній виставці IFA 2025 у Берліні компанії з усього світу представили свої новітні розробки. Серед них – незвичайні смартфони з вбудованим проєктором, потужні ігрові пристрої, розумні аксесуари для роботи та відпочинку, а також ґаджети з функціями штучного інтелекту.

Виставка щорічно збирає ентузіастів технологій з усього світу, компанії демонструють нові ґаджети та інноваційні розробки. 24 Канал зібрав найцікавіші пристрої, які були представлені на виставці цьогоріч.

Дивіться також Інженери створили робота, який може ходити по воді

Які пристрої найбільше вразили на IFA 2025?

DuRoBo Krono – смартфон, читайка чи нотатник?



DuRoBo Krono / Фото DuRoBo

Одним з найцікавіших ґаджетів став DuRoBo Krono – пристрій, що поєднує функціональність смартфона та електронної книги.

Він оснащений 6,13-дюймовим E Ink екраном з роздільною здатністю 824×1648 пікселів та регульованим підсвічуванням.

Ґаджет працює на Android 13, має восьмиядерний процесор, 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Його позиціюють як пристрій для зосередженої роботи без відволікань.

Дизайн виділяється циліндричним виступом на задній панелі з обертовим диском для навігації. Завдяки батареї на 3950 мА·год та енергоефективному екрану, Krono може працювати тижнями без підзарядки.

DuRoBo Krono – дивіться відео:

Lenovo Legion Go 2 – портативний ПК у вашій кишені рюкзаку



Lenovo Legion Go 2 / Фото Lenovo

Lenovo представила друге покоління своєї портативної ігрової консолі Legion Go 2. Пристрій отримав процесор AMD Ryzen Z2 Extreme та до 32 ГБ пам'яті з частотою 8000 МГц. Замість QHD+ IPS-панелі тепер використовується 8,8-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1920x1200, частотою оновлення 144 Гц і змінною частотою оновлення.

Обсяг вбудованого сховища зріс до 2 ТБ, а ємність акумулятора – майже вдвічі, до 74 Вт·год. Контролери TrueStrike були перероблені для кращої ергономіки та отримали джойстики з ефектом Холла.

Єдиним занепокоєнням є ціна, що становить близько 1100 доларів. За ці гроші можна купити PlayStation 5 Pro та PlayStation Portal для віддаленої гри. Крім того, інші аналогічні девайси коштують дешевше, тож Lenovo може бути не просто конкурувати з ними.

Tecno Spark Slim – ультратонкий смартфон на грані технологій



Tecno Spark Slim / Фото Tecno

Компанія Tecno показала серійну версію свого концепту – смартфона Tecno Spark Slim. Його товщина складає всього 5,95 мм. Попри це, всередині вдалося розмістити акумулятор на 5160 мА·год з підтримкою 45-ватної зарядки. Для цього інженери розробили ультратонку батарею товщиною 4,04 мм.

Щоб уникнути перегріву, використовується компактна система охолодження з випаровувальною камерою. Корпус виготовлений з міцного та легкого скловолокна, а екран захищений склом Corning Gorilla Glass 7i.

DOOGEE V Max Play – компактний кінотеатр завжди з собою



DOOGEE V Max Play / Фото DOOGEE

Для любителів активного відпочинку DOOGEE показала свій захищений смартфон V Max Play. Його головні особливості – величезний акумулятор на 20500 мА·год та вбудований проєктор з роздільною здатністю 480p, який дозволяє виводити зображення на будь-яку пласку поверхню.

Пристрій також оснащений гучним динаміком на 130 дБ та двома ліхтарями для кемпінгу яскравістю 1200 люмен.

Смартфон на базі процесора MediaTek Dimensity 7300 надійде в продаж на початку жовтня.

Ugreen MagFlow – новий рівень зарядки для iPhone



Ugreen MagFlow / Фото Ugreen

Ugreen представила павербанк MagFlow на 10 000 мА·год, один з перших з підтримкою нового стандарту бездротової зарядки Qi2.2. Він здатний передавати до 25 Вт потужності, що майже вдвічі швидше за попереднє покоління.

Для розблокування такої швидкості на iPhone потрібна iOS 26. Пристрій також має порт USB-C для дротової зарядки потужністю до 30 Вт та вбудований кабель, який слугує ремінцем. Невеликий дисплей показує відсоток заряду.

Plaud AI Note Pro



Plaud AI Note Pro / Фото Plaud

Plaud AI Note Pro – це диктофон розміром з кредитну картку, товщиною 2,79 мм і вагою 30 г. Він отримав чотири мікрофони з радіусом дії до 5 метрів, 0,95-дюймовий AMOLED-дисплей для контролю запису та батарею, що забезпечує до 50 годин роботи. Пристрій може автоматично перемикати режими для запису дзвінків та особистих зустрічей.

Plaud AI Note Pro – дивіться відео:

Anker Soundcore Work AI Recorder



Anker Soundcore Work AI Recorder / Фото Anker

Anker Soundcore Work AI Recorder – ще один компактний диктофон, схожий за розміром на трекер Tile. Він записує розмови, а потім створює текстову розшифровку та короткий зміст за допомогою ШІ.

Пристрій має одну кнопку для керування, може працювати до 32 годин і підтримує сервіс Apple Find My. За використання ШІ-функцій передбачена щомісячна підписка.