На Марсі настав новий рік: планета починає ще один оберт навколо Сонця

На Червоній планеті офіційно розпочався новий рік, на настання якого науковці та любителі космосу чекали довгі 22 місяці. Марс розпочав свій черговий оберт навколо Сонця, що поклало початок новому космічному сезону та зміні пір року на сусідній планеті.

Особливості марсіанського календаря та тривалість року

Офіційний відлік нового року на Марсі розпочали 30 вересня 2026 року, коли планета вирушила у свою тривалу подорож тривалістю майже 687 земних днів. Утім, самі марсіанські дні, які науковці називають солами, дещо довші за земні й тривають 24 години та 39 хвилин. Через це марсіанський рік вміщує рівно 668 солів. Дату 30 вересня астрономи обрали не випадково, адже вона відповідає рівноденню у північній півкулі планети, де зараз починається весна, тоді як у південній настає осінь, пише Space.

Як і Земля, Марс має чотири пори року – зиму, весну, літо та осінь. На відміну від земних, марсіанські пори року мають неоднакову тривалість через більш еліптичну орбіту Марса,

– прокоментували у Європейському космічному агентстві.

Науковці пояснюють, що нахил осі Червоної планети змушує північну півкулю отримувати більше сонячного світла під час північного літа, а південну – під час північної зими. Через це друга половина довгого марсіанського року супроводжується значним підвищенням температури атмосфери, адже планета наближається до Сонця. Нагрівання спричиняє потужні вітри, які піднімають у повітря дрібні часточки ґрунту. Опинившись у повітрі, ці коричневі піщинки поглинають сонячне тепло та додатково нагрівають довкілля, що нерідко призводить до масштабних пилових бур.

Суворі кліматичні умови та спостереження марсоходів

Попри зміну сезонів, погода на Марсі залишається надзвичайно суворою для людини протягом усього року. Улітку вдень температура на екваторі може підніматися від 0 до 60 градусів Цельсія. Проте взимку стовпчики термометрів опускаються до мінус 110 градусів Цельсія.

Стежити за цими екстремальними умовами в режимі реального часу допомагають марсоходи NASA Perseverance та Curiosity, які щодня надсилають на Землю нові знімки та наукові дані з поверхні сусідньої планети.