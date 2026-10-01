Особенности марсианского календаря и продолжительность года

Официальный отсчет нового года на Марсе начался 30 сентября 2026 года, когда планета отправилась в свое длительное путешествие продолжительностью почти 687 земных дней. Впрочем, сами марсианские дни, которые ученые называют солами, несколько длиннее земных и длятся 24 часа и 39 минут. Поэтому марсианский год состоит ровно из 668 солов. Дату 30 сентября астрономы выбрали не случайно, ведь она соответствует равноденствию в северном полушарии планеты, где сейчас начинается весна, в то время как в южном наступает осень, пишет Space.

Как и Земля, Марс имеет четыре времени года – зиму, весну, лето и осень. В отличие от земных, марсианские времена года имеют неодинаковую продолжительность из-за более эллиптической орбиты Марса,

– прокомментировали в Европейском космическом агентстве.

Ученые объясняют, что наклон оси Красной планеты приводит к тому, что северное полушарие получает больше солнечного света во время северного лета, а южное – во время северной зимы. Из-за этого вторая половина длинного марсианского года сопровождается значительным повышением температуры атмосферы, ведь планета приближается к Солнцу. Нагрев вызывает сильные ветры, которые поднимают в воздух мелкие частицы почвы. Оказавшись в воздухе, эти коричневые песчинки поглощают солнечное тепло и дополнительно нагревают окружающую среду, что нередко приводит к масштабным пыльным бурям.

Суровые климатические условия и наблюдения марсоходов

Несмотря на смену сезонов, погода на Марсе остается чрезвычайно суровой для человека в течение всего года. Летом днем температура на экваторе может подниматься от 0 до 60 градусов Цельсия. Однако зимой столбики термометров опускаются до минус 110 градусов Цельсия.

Следить за этими экстремальными условиями в режиме реального времени помогают марсоходы NASA Perseverance и Curiosity, которые ежедневно отправляют на Землю новые снимки и научные данные с поверхности соседней планеты.