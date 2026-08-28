Що Apple НЕ представить у вересні – головні пристрої, які перенесли на потім

Вереснева презентація Apple обіцяє кілька великих прем'єр, але далеко не всі очікувані пристрої з'являться на сцені. Частину новинок компанія, за чутками, готує на кінець року або 2027-й.

Щорічна осіння презентація Apple відбудеться 9 вересня 2026 року. Компанія, як очікується, покаже iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, перший складний iPhone, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 та, можливо, нові AirPods. Про це пише Macrumors.

Які пристрої Apple залишить за межами вересневої презентації?

Однак цього року список очікуваних продуктів виявиться незвичайним. За даними MacRumors, Apple може свідомо залишити низку пристроїв за межами головної вересневої події, щоб зосередити увагу на флагманських смартфонах та нових годинниках.

Найпомітнішою відсутністю стане звичайний iPhone 18. Разом із ним у вересні, ймовірно, не буде і другого покоління iPhone Air.

Звичайний iPhone 18 доведеться чекати до весни

Apple, за чутками, цього року змінює традиційний графік випуску iPhone. Замість одночасного представлення всієї лінійки компанія може розділити запуск на два етапи.

У вересні основна увага буде приділена дорожчим моделям Pro та складному iPhone. Звичайний iPhone 18, ймовірно, дебютує лише навесні 2027 року. При цьому смартфон може отримати кілька помітних оновлень. Серед можливих змін – новий процесор A20, виготовлений за 2-нанометровим технологічним процесом.

Щодо оперативної пам'яті інформація поки суперечлива. Аналітик Мін-Чі Куо прогнозує 9 ГБ оперативної пам'яті, тоді як Джефф Пу очікує вже 12 ГБ. Ця різниця може мати практичне значення. Якщо Apple справді обмежиться 9 ГБ, iPhone 18, за попередніми даними, не зможе підтримувати всі функції Apple Intelligence.

Також усі моделі iPhone 18 можуть отримати нову фронтальну камеру на 24 МП замість нинішніх 18 МП. Крім того, Apple нібито працює над яскравішим дисплеєм і зменшенням Dynamic Island. Тобто відсутність звичайного iPhone 18 на вересневій презентації не означає, що модель буде другорядною. Навпаки, компанія може готувати для неї кілька суттєвих змін, але представить їх пізніше.

Що станеться з iPhone Air?

Друге покоління iPhone Air також не очікується 9 вересня. Перша модель iPhone Air вийшла у вересні 2025 року разом із серією iPhone 17. Однак, за даними MacRumors, продажі пристрою виявилися слабшими, ніж очікувала Apple.

Попри це, компанія нібито не відмовилася від самої концепції. Новий iPhone Air все ще перебуває в розробці, але його реліз можуть перенести на весну 2027 року. Очікується, що він вийде приблизно одночасно з iPhone 18 та iPhone 18e.

Однією з головних змін може стати камера. Apple нібито планує встановити другий об'єктив, щоб зробити смартфон привабливішим для покупців і краще обґрунтувати стартову ціну в 999 доларів. Також компанія хоче збільшити час автономної роботи. Це можна зробити або завдяки більшій батареї, або через підвищення енергоефективності компонентів.

Збільшити акумулятор може бути складно через тонкий корпус пристрою. Водночас новий A20 Pro, який також має перейти на 2-нанометровий процес, потенційно може забезпечити кращу енергоефективність без фізичного збільшення батареї.

Apple Watch SE 4 теж не буде

Ще одним пристроєм, який навряд чи з'явиться у вересні, стане Apple Watch SE 4.

Нинішня модель Apple Watch SE 3 залишається найдоступнішим розумним годинником Apple. Компанія представила її у вересні 2025 року, тому нового покоління у 2026 році, за наявними даними, не очікується. При цьому Apple поки не повідомляла, коли саме може вийти наступна доступна модель.

Чому Apple не покаже нові Mac?

Вереснева презентація також навряд чи стане місцем для нових комп'ютерів Mac. Apple, за чутками, готує оновлений 14-дюймовий MacBook Pro з чипом M6 на кінець 2026 року. Крім того, компанія працює над значно масштабнішим оновленням професійних ноутбуків.

Майбутні 14- та 16-дюймові MacBook Pro можуть отримати OLED-дисплей, сенсорний екран, Dynamic Island і тонший корпус. Ці моделі також можуть перейти на чипи M5 Pro та M5 Max. Одне з неофіційних назв пристрою – MacBook Ultra.

Apple паралельно готує оновлений iMac. Ймовірно, йдеться про 24-дюймову модель із новим чипом M6 та новими варіантами кольорів. Вона має замінити нинішній iMac із M4, представлений у жовтні 2024 року.

Однак поява будь-якого Mac 9 вересня малоймовірна. Apple традиційно використовує осінню презентацію для iPhone та Apple Watch, тоді як нові комп'ютери компанія часто представляє окремо в жовтні – або випускає через пресреліз без масштабної презентації.

Які новинки все ще можуть з'явитися восени?

Є й кілька пристроїв, щодо яких ситуація менш однозначна. Apple, за чутками, може випустити їх до кінця 2026 року, але не обов'язково покаже саме на заході 9 вересня.

Серед потенційних кандидатів:

iPad mini нового покоління;

Apple TV;

HomePod mini;

новий домашній хаб Apple.

Компанія може представити частину цих продуктів окремо – наприклад, через пресреліз у жовтні або листопаді.

Такий підхід дозволив би Apple не відволікати увагу від головних вересневих прем'єр. Цьогорічний захід і без того має бути насиченим: крім iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, очікується перший складний iPhone, нові Apple Watch і, можливо, AirPods 5. Особливої уваги заслуговує саме складний iPhone, оскільки це буде новий для Apple формат смартфона. За попередніми витоками, він може отримати назву iPhone Ultra.

Таким чином, відсутність частини пристроїв 9 вересня не означає, що Apple відмовилася від них. Швидше компанія розподіляє свої релізи протягом року, залишаючи вересневу сцену для найважливіших продуктів.